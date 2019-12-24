證交所公告109年度公司治理評鑑指標　促進企業重視公司治理機制

▲ 台灣證券交易所。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／綜合報導

臺灣證券交易所正式公告「109年度（第七屆）公司治理評鑑指標」，共計四大構面82項指標，適用期間為109年1月1日至12月31日，並預計於110年4月底前公布109年度之評鑑結果。

證交所指出，第七屆評鑑修正係依循主管機關公告之「新版公司治理藍圖（2018~2020）」規劃內容，以持續強化質化指標、給分差異化指標優化及持續問卷發送蒐集意見等為修正主軸。另參考國內外公司治理發展趨勢、法規及政策，並彙整各界反饋意見，總計新增4項指標、刪除7項指標（其中1項係整併至額外減分題）、文字微調4項指標、修正22項指標，並調整3項指標之題型，持續促進企業對於各項公司治理機制之重視。

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證交所進一步說明，本次配合法規修正刪除多項屬基本法遵題及已強制項目，並參酌新版公司治理藍圖及外界建議增訂相關指標，以提升評鑑之鑑別度。如為強化內部稽核之獨立性，增訂「訂有內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬之核定方式」；為提升資訊透明度及時效性，新增「財務報告於董事會通過或提報日後1日內公布」；另為強化董事會對重大風險之辨識，新增「訂定並揭露經董事會通過之風險管理政策及其運作情形」之加重給分題。

此外，本次持續強化指標質化，著重「實際落實情形」，或依執行程度之差異給予不同評分回饋，以增加鼓勵效果。如為鼓勵公司重視智慧財產之管理，增訂「制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並揭露其執行情形，構面內可得分，若取得相關驗證，則可額外加分」之分級給分題。

證交所強調，「公司治理評鑑」之推動目的，係希望透過指標內涵逐步引導公司採用最佳實務，並透過對全體上市上櫃公司評比之良性競爭機制，提昇我國整體公司治理水平，以增進國際資本市場形象與競爭力。目前108年度（第六屆）之公司治理評鑑作業正積極進行中，預計於109年4月底前公布評鑑結果。