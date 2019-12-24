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亞洲首富的豐收年！安巴尼今年身家暴增近5000億

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▲▼ 穆克什．安巴尼（Mukesh Ambani）。（圖／路透社）

▲截至12月23日止，亞洲首富安巴尼今年的財富淨值大增165億美元。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

對亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）來說，今年可謂是個豐收年。彭博億萬富豪指數統計，截至12月23日止，安巴尼今年的財富淨值大增165億美元（約新台幣4745億元）。相較之下，前亞洲首富阿里巴巴集團創始人馬雲今年財富淨值僅增113億美元，而全球首富亞馬遜創辦人貝佐斯則因離婚身家大減132億美元。

印度「信實工業」（Reliance Industries）今年來股價漲幅約40%，不僅躋升亞洲最有錢的13大公司更使其現任董事長、董事總經理和最大股東安巴尼身價飛漲。安巴尼自去年7月便擠下馬雲成為亞洲富豪，而隨著今年投資人對信實工業的興趣持續增加，更進一步鞏固其亞洲首富的地位。

請繼續往下閱讀...

安巴尼出生於1957年，其父於1958年搬回印度並於1959年創辦信實商業公司，開始從事香料和紡織品貿易業務。歷經數十年發展，「信實工業」已成為印度最大的私營家族企業，在印度國家電力、石油勘探、金融、生物科技及電信等領域均有涉及。

2002年，安巴尼父親過世，安巴尼與弟弟阿尼爾．安巴尼（Anil Ambani）爆發繼承權爭奪大戰，這場風波直至2005年6月才得以平息。穆克什最終分到了集團旗下主營石油化工業務的信實工業有限公司和印度石化公司，而弟弟阿尼爾則接手信實能源、信實電信和信實資本。

起初哥哥承諾不跨足電信業，怎知卻於2010年失信重返電信業創立信實Jio，使弟弟的信實電信遭受擠壓。今年年初，因阿尼爾旗下的電信事業受到債務影響，需償還8000萬美元予愛立信，最終靠著哥哥出手援助而免受牢獄之災。不過阿尼爾的身家從2008年的逾550億美元縮減到3億美元，蒸發逾99%，與亞洲富豪的哥哥形成鮮明的對比。

據彭博報導，投資人願意投資信實工業，主要是看好該集團電信及零售等新興業務。為建立一家本土電商巨頭來挑戰亞馬遜，信實工業已斥資近500億美元投資無線電訊業務，預計將在3年內亮相。

TCG Asset Management投資總監Chakri Lokapriya說：「安巴尼改變了信實工業，」不僅帶領集團成為石油及天然氣行業的領導者，更進軍電信及零售領域，且可能很快將於電商領域取得成果。「他成功地認定、投資並迅速執行新領域，我們認為，信實工業未來4年的估值可翻倍。」

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