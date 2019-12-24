勞工職災保險保護法今函報政院　勞長許銘春：送給勞工的耶誕禮物

▲勞動部長許銘春（中）表示勞工職業災害保險及保護法今天已簽署完畢，函報行政院審議。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞工職業災害保險及保護法草案日前通過勞動部法規會審議，包括只要受僱於登記有案的事業單位勞工、無一定雇主或自營作業的職業工會勞工皆是強制納保對象，而投保薪資範圍則落在7萬2800元，涵蓋9成以上的勞工薪資水準，下限為基本工資2萬3800元。對此，勞動部長許銘春更說「這是送給勞工的耶誕禮物」。

該版本的草案有6章108條條文，名稱為「勞工職業災害保險及保護法」再加上23條子法，根據許銘春今最新回應，已把草案簽署完畢，目前已函報行政院審議，她強調「這是送給勞工的耶誕禮物」。

請繼續往下閱讀...

勞動部表示，根據現行勞保條例，4人以下受僱勞工為自願加保，但如果沒有自行至職業工會加保，發生職災時沒有給付保障，受僱於自然人僱主勞工，沒有加保管道未加保，導致沒有職災保險保障；勞保因為綜合保險，投保薪資上限較難涵蓋勞工薪資水準，也不利縮小給付與勞基法職災補償責任差距。

因此，勞動部擴大職災保險將擴大納保對象，只要是受僱於登記有案事業單位的勞工，不論僱用人數皆強制納保。預估可再增加32萬勞工加入納保，約增加14萬個投保單位。

勞動部勞保司職災保險司司長白麗真指出，受僱於登記有案事業單位勞工，保險效力從到職日計算，即使雇主未辦申報手續，勞工遭遇職災時，仍可以請領保險給付，但也提高未申報處罰額度從2萬至10萬，並可以連續處罰；針對未申報期間發生職災，勞工請領保險給付，可再處雇主10萬至300萬元罰鍰。

另外，白麗真也提到，這個草案也會強化罰則，投保單位或雇主未依法投保，為了保障職業災害勞工權益，除提高各項罰則額度，並明定公布違法事業單位當作名譽處罰。

白麗真說，勞工若是透過職業工會參加職災保險，保費為自付60%、政府補助40%，若職業工人也受僱於公司行號，雇主依法替職業工人投保職災保險，保費是由雇主全額負擔。且職業工人要透過工會參加勞保，也必須同時辦理職業災害保險。