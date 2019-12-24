台股上萬點股民卻無感、錢被外國人賺走？　金管會提3點說明回擊

▲韓國瑜國政顧問團批股票上漲的財富都被外國人賺走，金管會對此提出3點說明。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團今（24）日批評台灣經濟表現，直呼股票上漲的財富都被外國人賺走，且一般民眾對此感到無感。金管會證期局對此提出3點說明，首先是台股基本面佳，吸引外資投入；再者是本國投資人同享台股站上萬點的成果；最後是推動友善投資人的交易制度。

針對台灣經濟表現不佳一事，金管會證期局指出，由於上市櫃公司基本面良好，且台股具有殖利率高、本益比合理、上市櫃公司財報透明及公司治理充分與國際接軌等競爭優勢，台股今年以來吸引外資持續投入股市，截至11月底，外資淨匯入已達120.47億美元，於集中市場買超合計1,908億元。

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第二為「本國投資人同享台股站上萬點的成果」，證期局表示，台股自農暦年後（2月11日）迄今（12月24日）已連續216天重回萬點，經查今年2月及11月，外資持股占比分別為40.42%、42.35%，而本國投資人持股占比分別約59.58%、57.65%，持股市值則約為18.64兆元、20.07兆元。

此外，證期局說，本國投資人的持股占比雖因外資買超，導致持股占比小幅下降，但本國投資人持有股票市值確有增加1.43兆元，換句話說，本國投資人也同享台股站上萬點的成果。

最後是金管會持續推動友善投資人的交易制度，證期局指出，首先在盤中零股交易，為提供年輕人及小資族群於盤中時段可買賣零股，因此請證交所規劃盤中零股交易，預計明年第4季實施，有利投資人進行零股交易，對證券市場的多元發展有重大助益。

另一項在定期定額方式買股票與ETF，截至11月底，有12家證券商承辦定期定額方式購買個別股票與ETF業務，契約簽訂人數16萬2,973人，成交金額約99億6,718萬餘元；標的商品共有30餘檔ETF與150餘檔股票，吸引小額及中長期的投資人投資股市。