銀行體系資金充裕　11月活期、證券劃撥與外匯存款餘額皆創新高

▲ 11月活期性存款、外匯存款以及證券劃撥存款餘額皆創下歷史新高。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（24）日公布11月金融情況，M1B年增率、M2年增率分別上升為7.46%及4.14%，主要受資金流入之影響。據央行數據顯示，11月活期性存款、外匯存款以及證券劃撥存款餘額，皆創下歷史新高。

央行官員表示，M2年增率續升主要是受到外資續呈淨匯入、部份企業將國外貨款匯回，致外匯存款相對成長影響。11月M2年增率也來到2016年9月以來高點（前高為2016年8月的4.51%）。

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另外，1~11月M2年增率為3.4%、放款投資平均年增率為4.68%，均高於本年的經濟成長及CPI年增率預測的總和，顯示整個銀行體系資金相當充裕，足以支應經濟活動成長所需。

11月日平均貨幣總計數M1B、M2月增率分別為0.41%及0.62%，均較上月為高。累計本年1至11月M1B及M2平均年增率分別為7.12%及3.4%。

根據央行統計之全體貨幣機構存款數據顯示，11月活期性存款、外匯存款以及證券劃撥存款餘額皆創下歷史新高，官員指出，隨著經濟規模成長，各項經濟數據都會增加，但每月也會有波動。

外匯存款年增1.57%、以6兆1053億元續創歷史新高，主要受年關將近、企業將收到的貨款匯回影響增加。其中也有包括境外資金匯回專法的資金，但央行表示，沒有針對匯回專法流回的資金區分計算。

活期性存款期底餘額16兆7,518億元同為歷史新高，年增7.8%，央行指出，活儲、活存都有成長，其中活儲跟股市有某種程度相關。而象徵散戶資金的證券劃撥帳戶餘額為2兆708億元，突破9月高點的2兆337億元，改寫新高紀錄。央行官員表示，11月股市交易活絡，平均股價指數為11,559點，創下1990年2月（平均股價指數11,983點）、30年以來新高；證券劃撥帳戶一般是為了股市交割、與散戶手頭資金有關，但央行也指出，現在資金轉換靈活，有些人會隨時轉移資金。