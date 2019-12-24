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國光生技啟動「全方位廠區」　規劃新建細胞培養廠、破傷風疫苗廠

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▲國光生技董事長詹啟賢。（圖／記者姚惠茹攝）

▲國光生技董事長詹啟賢。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

國光生技（4142）今（24）日宣布啟動「全方位生技廠區」願景計畫，即將興建新的細胞培養廠、破傷風疫苗廠、增擴支援系統及倉儲、品管實驗室及辦公室等，並已向董事會提出報告及討論，預計明年1月正式向董事會提案，待通過後立即開始執行，預計將在三年內逐步完成。

國光生技表示，「全方位生技廠區」願景計畫主軸是以「建立更全面的先進疫苗生產設施與能力」為主，以配合公司新開發疫苗產品的生產，並為將來擴大國際市場所增加的需求奠定基礎。

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國光生技指出，目前數種開發中的疫苗產品，包括與轉投資公司安特羅生技合作的腸病毒71型疫苗、準備進入臨床階段的日本腦炎疫苗，以及其他計畫開發的疫苗，未來都會使用細胞培養製程及設施生產，因此公司將會展開細胞培養廠的建廠，以完善自有的全製程生產製造能力。

國光生技說明，過去國光生技曾經是國內破傷風疫苗的唯一生產供應廠，但舊廠2014年已停止生產，目前以歐洲進口的破傷風疫苗供應國內需求，因此考慮國內未來長期需求以及評估未來外銷的商機，國光計畫重新建置符合PIC/S GMP標準的破傷風疫苗廠。

國光生技補充，目前國光生技已經在建置第二條無菌針劑充填線，完成後無菌充填產能將增加數倍，且根據已經與合作生產客戶間簽署的新合約，兩三年後生產產品數量將倍數增加，並為配合增加的原料及成品倉儲需求，公司計畫增建1000坪的倉儲空間，並擴增廢水處理廠，同時也要擴充品管實驗室規模及辦公室空間，因此廠區包括新建後勤支援棟及配套措施，達到全方位成長發展。

國光生技強調，待執行完成新的建廠計畫後，除了用於生產流感疫苗的雞胚胎蛋生產廠及大規模的無菌針劑充填設施外，將再增加最新的細胞培養廠及破傷風疫苗廠，對於未來的多樣化的疫苗及其他蛋白質藥品生產也會擁有全面性的現代化生產製造設施，目標成為亞太疫苗生產領導廠。

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國光生技細胞培養廠破傷風疫苗廠

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