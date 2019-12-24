影／股市崩盤有徵兆！資深分析師對比30年前諸多亂象　研判這回投資人可放心

記者陳心怡／台北報導

目前台股在12000點左右盤整，許多投資人都期盼能盡早突破歷史高點12682。在《雲端最有錢》節目中，「獅公分析師」李永年提到當年12682點和這次12000點情況完全不一樣，上次一張股票甚至可以買超過一間房子，上攻類股主要是金融股、營建股、資產股，而這次主要是電子產業股。

李永年回顧當年股王國泰人壽，從1985年的每股40元起漲，最高價來到1975元，等於上漲49倍，如果在以當時每年配股5元計算，1985年買一張國泰人壽，1989年已經增加至5張，換算下來等於漲了246倍。對比目前股王大立光，從最低價漲到最高價，漲了40倍，歷時15年，反觀以前的國泰人壽僅花4年就漲了49倍，落差其實相當大。

的確，三位來賓都認為當年情況比現今還要好賺。不過當時股價一下跌，也讓不少投資人印堂發黑，李永年表示自己當時因為擔任證券公司投顧經理，市場敏感度高，所以早先一步逃跑。

請繼續往下閱讀...

李永年也提出一些當年股市崩盤前的徵兆，例如日本股市於1989年已反轉起跌，不過當時台股卻持續漲，這很明顯就怪異了；還有當時買股人氣沸騰，連出家人也瘋狂搶買，另外，當時主流股已露疲態，像是國泰人壽當時都不再創新高；還有，壓抑四年的四大基金（鴻運、國際...）展開飆升補漲行情。

但重點是台股目前是否有崩盤可能呢？李永年信心滿滿地表示，完全沒有崩盤徵兆，投資人可以放心。

其他人也看了這些～

►ETtoday 8歲歡慶！優惠好康都在這裡～～



