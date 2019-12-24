媲美Apple蘋果直營門市　全台首座「能源健身房」落腳新北

▲電幻1號所首創體感互動的「能源健身房」，讓民眾邊玩邊運動感受電力能源，現場還有全台首座結合VR虛擬實境的六軸機器人。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

運動健身風氣盛行，台電公司今（24）日舉行「電幻1號所」開幕活動，董事長楊偉甫表示，這是全國第一座蓋在變電所上的綠能展示館，也是首創體感互動的「能源健身房」，現場全台首座結合VR虛擬實境的六軸機器人，空間設計媲美Apple蘋果直營門市，將自明天起試營運並免費入場，讓民眾邊玩邊運動感受電力能源。

台電今天下午在板橋新民多目標大樓舉辦「電幻1號所」綠能展示館開幕活動，現場由經濟部次長曾文生、台電董事長楊偉甫、新北市副市長吳明機及策展設計團隊等貴賓共同揭幕、宣示電幻1號所試營運開跑。

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台電表示，座落新板特區、緊鄰麗寶百貨與板橋車站的電幻1號所，全館兩層樓共分三大區塊，包含一樓媲美Apple蘋果直營門市的「POWERLAB」能源創客空間、二樓結合能源(Energy)與健身房(Gym)概念的能源健身房「ENERGYM」，以及連通麗寶百貨的藝廊空間。

能源健身房讓電幻1號所有別於靜態觀展形式，設有「水力彈跳」、「風力舞踏」、「光伏運動」、「波浪戰繩」、「地熱飛輪」5大綠能互動展區，結合彈跳、跳舞機、投籃機及甩戰繩、飛輪等動作與互動燈光、自然音景及多媒體動畫，1樓入口處還購入全台首座六軸機器人，搭配未來能源世界主題的VR虛擬實境影像。

台電指出，電幻1號所明(25)日起試營運，每週二至週六上午10點至下午6點開放民眾參觀體驗，預計1月正式開幕，而台電因應耶誕夜，今晚率先舉辦開幕體驗活動，晚上5點至8點半民眾就可來能源健身房搶先玩，後續資訊詳見官方網站、臉書與IG。