日本食物大多是冷食！在地人「連便當、炸物都吃冷的」主因曝光

▲日本人習慣吃「冷便當」。（示意圖／記者賴文萱攝）

實習記者賴韻如／綜合報導

日本便利商店常常出現各式各樣的冷食，就連「便當」也都是冷的，這讓習慣吃熱騰騰便當的台灣人難以理解。最近一個流行觀察網站「口袋日本」對此進一步解析，點出「日本人吃冷便當的主要原因」。

Pocket Japan口袋日本指出，微波食品在日本發揮得淋漓盡致，可以說是「日本之光」，不少家庭主婦都會先到路邊便利商店或是百貨公司美食街購買一些熟食，只要回家微波加熱就可以輕鬆加菜了。此外，日本人常常會在食堂或餐廳購買餐點，在自行拿去微波加熱，這些都是非常常見的。

▲日本食物幾乎都是冷食。（圖／翻攝自pixabay）



口袋日本進一步指出，大家都知道日本食物大多數都是「冷食」，就連常見的日式便當也不例外，而這種冷便當會在日本盛行的主要原因是避免熱熱的便當包起來會有水蒸氣，以及為了不讓食物的味道影響電車上的其他乘客，所以許多店家才會先將食物放涼後再包裝販售，「除非那種特別包裝會自動加熱的便當才會是熱食，如果想吃熱的便當，就要自行找微波爐加熱。」

▲日本人除了拉麵、丼飯或是定食之外，許多外帶食物都是習慣以冷食販賣。（圖／記者黃士原攝）



另外，口袋日本也於補充，日本人除了拉麵、丼飯或是定食之外，許多日常常見的外帶食物都是習慣以「冷食販賣」，像是上班族常去的便當店、食堂、美食街，也幾乎都只賣放涼的冷飯菜，如今，已經有許多日本人習慣不加熱就直接吃，甚至覺得冷掉的飯菜、炸蝦豬排、可麗餅等等，吃起來更好吃。