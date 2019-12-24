5G iPhone明年亮相　蘋果獲利與否市場看法兩極

▲5G iPhone是否能為蘋果帶來一波新的增長各界看法不一。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

目前外界普遍預測蘋果將在明年推出5G iPhone，不過5G iPhone是否能為蘋果帶來一波新的增長各界看法不一。

Market Realist報導，蘋果在智慧型手機市場的實力有目共睹。據Counterpoint Research統計，iPhone以佔據全球手機業66%獲利及32%銷售額主導著全球手機市場，升級至5G技術，對明年的蘋果來說是個重要的轉折點，市場目前對於5G iPhone的看法不一，其中投行Piper Jaffray主要是站多方。

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Piper Jaffray上周五（20日）將蘋果的目標價從290美元上調至305美元。據CNBC報導，Piper Jaffray在報告中表示，對5G iPhone的興趣正為2020年的蘋果製造一場「完美風暴」。Piper Jaffray的市調顯示，有23%的受訪者願意支付1200美元升級至5G iPhone，相較於今年6月的同一份調查，當時僅有18%受訪者願意購買5G iPhone。

根據Piper Jaffray分析師奧爾森（Michael Olson）的說法，iPhone 6的換機潮在2015年刺激了iPhone營收年增52%，不過這次影響的幅度不會這麼大。奧爾森預估，蘋果明年推出5G iPhone後，2021會計年度的收入將年增3%。

不過相較於Piper Jaffray的樂觀，研調機構Loup Ventures創辦人、知名蘋果分析師孟斯特（Gene Munster）預測即形成鮮明的對比。CNBC報導，孟斯特認為，5G的支援與否不會對iPhone 2020年的股價產生任何影響，他更警告，5G iPhone首年銷量可能會令一些投資人感到失望。

孟斯特指出，5G對蘋果來說是個巨大的機會，「但網路覆蓋仍需要一些時間。」美國的覆蓋範圍尚未廣泛，但人們對2020年覆蓋率提高的期望很高，Verizon執行長維斯特伯格（Hans Vestberg）曾預計明年5G將覆蓋美國約一半的地區，不過孟斯特對此表示懷疑，他認為電信業者無法兌現他們所承諾的覆蓋範圍，而這將會抑制5G iPhone的銷售。