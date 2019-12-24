　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

5大電信出價不手軟　5G競標第11天總標金直衝605億

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼5G競標第11天，最熱門搶手的3500MHz頻段暫時得標價走勢圖，24日完成第110回合總標金為591.61億元（圖／翻攝NCC競標網站）
▲5G競標第11天，最熱門搶手的3500MHz頻段暫時得標價走勢圖，24日完成第110回合總標金為591.61億元（圖／翻攝NCC競標網站，點我看大圖

記者陳世昌／台北報導

台灣5G首釋照競標24日進入第11天，結束110回合出價後，合計總標金由前一日的546.72億元直衝605億，一口氣增加了近60億元，也突破600億元關卡！5大電信24日競標出手不手軟，且每一回合都有人出手，仍未有明顯標金滿足氛圍。

5G 24日競標情況

1800MHz
釋出20MHz，底標32億元，尚無人出價，標金掛零。

3500MHz
最熱門的頻段，這次共釋出270MHz，每10MHz為一單位底價9億元，總標金底價243億元。24日的100~110，10回合出價中，出現3次標滿270MHz，底價調升3次3%！到110回合結束時，1個單位最高得標金額達22.08億，27單位暫時得標金額合計共591.61億元。

28000MHz
共計釋出2500MHz，一個單位是100MHz底標1億元，25單位共25億。23日未再標出新單位，累積合計仍為標出13單位。

請繼續往下閱讀...

由NCC主辦的5G競價，自12月10日開始，每日上午9時至下午4時進行10回合，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家現有行動業者參與。

NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。

ET快訊
巴逢轉中颱「周末全台雨」　鄭明典：這個平安夜颱風有點強
氣炸湯圓超好吃！他興奮照做一開蓋傻眼…網笑瘋：一定是忘記吐沙
高嘉瑜訪郭台銘　陳水扁：沒看過這麼不要臉的候選人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

5G iPhone明年亮相　蘋果獲利與否市場看法兩極

5大電信出價不手軟　5G競標第11天總標金直衝605億

耶誕禮！達爾膚明年首季配發10元現金股利　殖利率達15.15%

台指期下跌37點　分析師：外資放假去、量縮震盪機率高

公股銀拚新南向！一銀柬埔寨設2支行　華銀河內辦事處想轉型

威力叔叔中頭獎大方捐1.2億辦威力盃　一圓全台小朋友打棒球夢想

晉陞於台東部落設火箭場惹議...國研院幫背書：已向交通部申請一切合法

智慧機械連二年產值破兆　經長：續推智慧製造產業升級

日前提前解約120人下月再減200人　英業達：因應客戶需求調整人力

台彩估2019年業績飆1241億！可望創史上第3高　刮刮樂買氣大增22％　

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

送餐到補習班！天真童突嗆沒讀好書　他瞬間哭笑不得...網：小孩撿到槍？

《馬爾濟斯之歌變奏版》慶祝聖誕節 全新MV+洗腦旋律網笑：會背了啦

哈孝遠婚禮又累又熱「後悔嗎？」　新郎很會回：後悔太晚娶她惹

柯佳嬿變古惑女自封「安平十三妹」　強壓國中生一拳揍過去...超級兇

老弟假借拍攝「火鍋吃播」惡整姊！　隔壁桌狂找碴...差點打起架她嚇壞

5G iPhone明年亮相　蘋果獲利與否市場看法兩極

5大電信出價不手軟　5G競標第11天總標金直衝605億

耶誕禮！達爾膚明年首季配發10元現金股利　殖利率達15.15%

台指期下跌37點　分析師：外資放假去、量縮震盪機率高

公股銀拚新南向！一銀柬埔寨設2支行　華銀河內辦事處想轉型

威力叔叔中頭獎大方捐1.2億辦威力盃　一圓全台小朋友打棒球夢想

晉陞於台東部落設火箭場惹議...國研院幫背書：已向交通部申請一切合法

智慧機械連二年產值破兆　經長：續推智慧製造產業升級

日前提前解約120人下月再減200人　英業達：因應客戶需求調整人力

台彩估2019年業績飆1241億！可望創史上第3高　刮刮樂買氣大增22％　

根本星級飯店！高市首座長照中心內裝首曝光　明年3月啟用

聖誕跨年首選！盤點中南部16間特色住宿　住進頭等艙賞夜景

快訊／FTISLAND再少一人！　老么宋承炫月底約滿走人

5G iPhone明年亮相　蘋果獲利與否市場看法兩極

5柴坐一排看「冰桶挑戰」　秒被嚇拔腿奔...最後1隻動作超爆笑！

中職／轉換訓練員身份　徐政斌感謝統一獅

徐志榮強打政績牌挑戰3連霸　以「聖誕Q版動畫」表達政見

坎特將前往多倫多參加聖誕大戰　美加政府確保人身安全

交換禮一拆「坐骨神經痛」妹子竊笑：50cm喔　網洗腦喊買：控八控控

賺錢最佳利器！第三屆東森社交電商將引爆分享即賺祕技

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

財經熱門新聞

大樂透中部大放送！台中7.7億頭彩、彰化1億元得主都是中年男性

美元定存超夯　最高年息衝破5%

投保要注意！　這8家職業工會積欠保費遭勞保局拒絕給付

宏達電裁員　王雪紅首回應：要「節約」人才

財政部：坊間發票對獎App擺烏龍...消費爆出10億元　還是官方版安全

長期照顧診斷證明書　延長至明年6月初

歐元匯價創超過2年半新低　換新台幣5萬多賺3千元

台股進入作夢行情　法人看好3題材

哈日族快看！銀行傳授聰明換匯3撇步

世界明珠300億元聯貸　簽約

威鋒三日漲245%　董座淡定：做好基本功

人潮回來了！店面空置數下降45%

一銀微型創業鳳凰貸款　貸放659戶

下月再減200人　英業達：因應客戶調整

更多熱門

相關新聞

美股仍有高點可期！短線修正找買點　三大族群前景看俏

美股仍有高點可期！短線修正找買點　三大族群前景看俏

美股在經濟基本面、貨幣政策、評價面皆呈現正面發展，加上貿易戰影響性也逐漸降低，預期後市仍有高點可期，投資人可以把握短線漲多進行技術修正時的買點。在類股表現上，智慧生活相關如雲端、Fintech、5G、生技醫療等成長趨勢確立，未來上漲力道佳，建議優先布局。

4媒體組織要求電視台「切勿灌票」

4媒體組織要求電視台「切勿灌票」

NCC大選日進駐應變中心防電視台灌票

NCC大選日進駐應變中心防電視台灌票

加速機制發威！5G標金衝高546.72億

加速機制發威！5G標金衝高546.72億

宏達電迎接5G元年　王雪紅：明年會加強投資實現VR願景

宏達電迎接5G元年　王雪紅：明年會加強投資實現VR願景

關鍵字：

NCC5G5G元年

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

工科男嫩女友慘遭剁碎　凶宅夜半哭聲頻傳

許老三「跩臉開腿」拍時尚片

獨／謝和弦爆「FB、IG全被鎖」！牽手吻莉婭放閃見家人

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

龍婆2020年預言公開！亞洲進入「天災肆虐年400人將罹難」

砸反骨成員雞蛋惹不爽！美麗妄娜：貴圈真噁

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

Joeman揭密「4不6字原則」變有錢！

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

餐點被外送員吃了！丫頭兩邊都不得罪高招處理

曾爆美國學歷造假被停職！46歲主播薛楷莉改當護士

拒付聘金女友墮胎分手！男追打媽媽「重擊頭部致死」

暴踹短髮正妹！酒醉男遭對方砍死

更多

最夯影音

更多
日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴
Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面