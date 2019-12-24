5大電信出價不手軟　5G競標第11天總標金直衝605億



▲5G競標第11天，最熱門搶手的3500MHz頻段暫時得標價走勢圖，24日完成第110回合總標金為591.61億元（圖／翻攝NCC競標網站，點我看大圖）



記者陳世昌／台北報導

台灣5G首釋照競標24日進入第11天，結束110回合出價後，合計總標金由前一日的546.72億元直衝605億，一口氣增加了近60億元，也突破600億元關卡！5大電信24日競標出手不手軟，且每一回合都有人出手，仍未有明顯標金滿足氛圍。



5G 24日競標情況

1800MHz

釋出20MHz，底標32億元，尚無人出價，標金掛零。

3500MHz

最熱門的頻段，這次共釋出270MHz，每10MHz為一單位底價9億元，總標金底價243億元。24日的100~110，10回合出價中，出現3次標滿270MHz，底價調升3次3%！到110回合結束時，1個單位最高得標金額達22.08億，27單位暫時得標金額合計共591.61億元。



28000MHz

共計釋出2500MHz，一個單位是100MHz底標1億元，25單位共25億。23日未再標出新單位，累積合計仍為標出13單位。

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由NCC主辦的5G競價，自12月10日開始，每日上午9時至下午4時進行10回合，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家現有行動業者參與。



NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。