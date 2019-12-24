公股銀拚新南向！一銀柬埔寨設2支行　華銀河內辦事處想轉型

▲第一銀行登高支行及新速支行開業。（圖／一銀提供）

記者吳靜君／台北報導



公股銀搶攻新南向、東南亞市場不遺餘力，一銀今（24）日表示，大金邊市區南北兩處再增設登高及新速兩個營業新據點；而華銀則透露，現在河內還是辦事處，未來考慮靠近河內附近設立分行。

第一銀行拓展柬埔寨市場雙箭齊發，一舉再大金邊市區南北兩處再增設兩支行，分別是高登、新速等，並且也已經舉行開幕酒會，由一銀董事長廖燦昌親自主持，柬國央行也共襄盛舉。

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一銀表示，未掌握商機，早在1998年級開設金邊分行，是最早以分行型態進駐的台資銀行，並且持續在柬國開枝散葉，加計這次的兩家支行，一銀在柬國的據點已經達到10個。

第一銀行目前海外據點已達39處，是目前泛公股銀行中，海外據點最多者，新南向地區有19處營業據點，預計明年將陸續開設德國法蘭克福分行、美國休士頓分行及子行聖馬特奧分行，期望透過串聯海內外經營據點，提供加值型跨境金融服務及豐富產品線，促使海外分行獲利突破五成，朝亞洲區域性銀行目標邁進。

而華銀對於新南向也有想法，雖然目前新南向國家、東協國家對於外資核發分行執照較為嚴格，但是以越南為例，現在河內也設有辦事處，預計研擬規劃在河內附近、較為外圍區域設立分行，擴大服務台商、以及申設曼谷辦事處。

緬甸明（2020）年將針對外資釋出第三波分行執照，目前只有玉山銀行在緬甸已經設立分行，所以台資銀行在緬甸有設辦事處者都相當有興趣，根據了解，目前包含國泰世華銀、兆豐銀與一銀都有意角逐。