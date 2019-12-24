威力叔叔中頭獎大方捐1.2億辦威力盃　一圓全台小朋友打棒球夢想

▲第7屆台彩威力盃少棒賽於12月舉辦，這場賽事起初是由一名中獎人捐出1.2億元，讓小朋友有舞台可以打棒球。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

第7屆台彩威力盃少棒賽今年12月初在花蓮舉辦，台彩今（24）日透露，這場賽事是由一名「威力叔叔」中了威力彩頭獎後，大方捐出1.2億元，讓花蓮和全國的小朋友都有舞台可以打棒球，不僅一圓自身的夢想，同時也能回饋故鄉，如今這賽事更是成為培育國手的搖籃。

台彩總經理蔡國基表示，2012年12月6日威力彩頭獎高達18.16億元，當天有3位幸運兒抱走彩金，每人各得6.05億元，其中有一位是花蓮人，由於他小時候非常喜歡打棒球，但家庭經濟不佳，因此被迫放棄打棒球的夢想，這次中了頭獎後，決定捐1.2億元，長期在花蓮舉辦全國性少棒賽，讓花蓮和全國的小朋友都有舞台可以打棒球，希望一圓自身的夢想，同時也能回饋故鄉。

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蔡國基指出，這名頭獎得主創下2項紀錄，除了是公益彩券史上單筆捐贈運動賽事最高金額外，同時也是少棒史上獎金最高的賽事。一場威力盃經費約為600萬元，以一年一場計算，推估可以舉辦20年，規劃每場總獎金高達200萬元，其中冠軍100萬元、亞軍50萬元、季軍20萬元、第4名10萬元、其餘5至8名分別為5萬元，這筆錢皆為專款專用，提供給球隊添購配備、移地訓練等費用，且須向各縣市請領，因此不會落入個人口袋中。

為紀念這個活動，每年固定在12月第一周舉行為期4天的賽事，各縣市都可報名一隊，而花蓮則可以報名2隊，其中參賽場地、交通、吃住等費用都全包，讓大家無後顧之憂。今年全台除了馬祖連江縣之外，共有21隊參賽，蔡國基透露，這名中獎人每年都會親自到威力盃觀賽，且小朋友都稱他為「威力叔叔」，相當感謝威力叔叔，而有了打棒球的機會。

蔡國基也說，今年U12少棒賽，中華隊拿下冠軍，其中有14名球員都打過威力盃，也有很多小孩都是第一次代表縣市政府參賽，覺得相當有成就感，期許未來能成為國手的搖籃，培育出優秀的小選手。