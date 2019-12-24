台指期下跌37點　分析師：外資放假去、量縮震盪機率高

▲台指期12月24日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（24）日開盤上漲10點，來到12,030點，不過隨即緩步下跌，終場以11,983點作收，下跌37點，與現貨相較，正價差6.62點。展望後市，萬寶投顧執行長王榮旭分析，外資放耶誕假期去，未來幾天將呈現震盪整理盤勢，若要有漲勢，須等到元旦過比較有機會。

王榮旭指出，台指期今天出現下跌盤勢，主要原因除了大盤也跌之外，昨天外資在尾盤時點火台積電股價拉高後，期貨並沒有跟上，因此出現下跌情況並不是非常意外。

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此外，王榮旭也說，今天台指期並沒有大漲的條件出現，畢竟亞股普遍呈現整理盤勢，且今天的成交量也非常明顯的萎縮，只剩下1千億出頭，外資在台指期的操作也差不多告一段落，接下來外資就放耶誕假期，因此更不可能在這個時間點做太大的操作。雖然外資在期貨淨賣超3,575口，這算是近期內賣超較多的情況，外資也認為台指期還落在1萬2000點左右，是一個相對高點，也做了避險。

王榮旭表示，外資留倉淨多單3萬7,093口算是近期比較低的水位，近期內的行情還是偏向「震盪整理」，因為目前技術面指標也都還在做修正，今天的跌幅雖然不算多，不過近期內要漲的空間也相對不大，如果要出現漲幅的話，就要等到明年元旦過後才有機會。

