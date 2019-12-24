日前提前解約120人下月再減200人　英業達：因應客戶需求調整人力





▲英業達經營團隊。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

代工廠英業達（2356）日前提前解約派遣員工120名，今日有網友指出，明年1月5日要再砍200人。對此，英業達表達，這次情況跟日前同樣，主要源於中美貿易戰變化，因應對客戶需求的產能，人力上做調節。

網友在爆怨公社po文指出，英業達大溪廠內日夜班加總人員還有近200位派遣員工，但每個人都在人心煌煌，因為1月5日前，要再砍掉近200位台籍派遣員工。

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網友表示，公司在12月9日聘僱了68個菲籍夜班勞工後，日班也進了100位菲籍勞工，若之後再砍掉200名派遣員後，將有9成都是外籍勞工，痛批「要玩也不是這樣玩的」。

這名網友指出，上一波12/16~12/18日被提前解約的派遣員，被解約原因是「工作效率不佳」，加上明年1月5日要減少200名的台籍員工，等於半個月就裁掉432人。網友認為，英業達把責任全推給派遣公司，是「冷血公司」，把台灣人當「免洗筷」。

對此英業達表示，透過人力派遣公司聘僱派遣員，主要原因是中美貿易戰在下半年起起伏伏、始終未成定數，但也不能不因應客戶需求預備產能，因而會有此人力編制。

英業達表示，近期因中美雙方於12月15日暫時達成協議，客戶原先希望從中國大陸移往台灣的產能突然喊卡，台灣產線人力需求降低所致。



