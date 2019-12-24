台彩估2019年業績飆1241億！可望創史上第3高　刮刮樂買氣大增22％　

▲台彩總經理蔡國基。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

台彩今年業績強強滾，在刮刮樂買氣飆升、威力彩開出20.47億元頭獎帶動下，台彩總經理蔡國基今（24）日預估，2019全年銷售額可達1,241億元，年成長12.6%，可望創下公益彩券史上第3高的銷售額，僅次於2015年的1,376億元、2014年的1,322億元。

台彩總經理蔡國基今天透露最新銷售業績，到12月23日為止，整體銷售額達1,229億元，較去年同期的1,091億元，成長12.6%，其中立即型彩券（刮刮樂）成長動能最大，銷售額達622億元，較去年同期的507億元，大幅成長22%，至於電腦型彩券（大樂透、威力彩等）則為606億元，較去年同期的583億元，成長4%。

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蔡國基表示，距離2019年結束還有7天的時間，預估全年銷售額可望來到1,241億元，一舉創下史上第3高的紀錄，其中立即型彩券預估2019年銷售額達623億元，電腦型彩券則來到618億元，分別創下史上第3高、史上第6高的水準。

至於業績大幅成長的原因，蔡國基指出，今年主要成長動能來自於刮刮樂，迄今銷售額年增逾百億元，首先是反映獎項推陳出新，如首創「獎金加上賓士車」的獎項，深受彩迷喜愛，再者是獎金結構改變，這次重點推出「熱議獎金」，也就是中獎金額是投注金額的5至10倍，包括好運10倍、樂刮1000等系列，相當熱銷。

第三則為結合時令與時事，以3月媽祖繞境為題的「神保庇」、宮廷劇為主題的「聖旨到」、選舉主題的「2020向前行」等刮刮樂，皆得到消費者的支持；最後是異業結合，強強聯手推出策略性的刮刮樂，包運動主題的「恰是傳奇」、電商主題的「虎來寶」、城市主題的「歡樂耶誕城」。此外，蔡國基說，電腦型部分銷售成長主要是來自3節加碼效應，以及8月12日開出的20.47億元頭獎帶動業績成長。

展望明年，蔡國基表示，明年整體銷售額可望達到1,260億元，其中立即型、電腦型彩券各630億元，並設下3大目標，第一是吸引年輕族群，有穩定收入且有能力買彩券的白領上班族，第二為強化公益彩券本質，提升品牌形象，增加全民對公益彩券的認知，「買彩券當作日常在做好事，儲蓄公益也儲蓄希望」，最後是推動創新遊戲和玩法，擴大消費族群。