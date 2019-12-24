女老師辣穿「器官外露」緊身裝！　創意教學法…讓台下好火熱

Muy orgulloso de este volcán de ideas que tengo la suerte de tener como mujer

Hoy ha explicado el cuerpo humano a sus alumnos de una manera muy original

Y los niños flipando

Grande Verónica!!! pic.twitter.com/hAwqyuujzs — Michael (@mikemoratinos) December 16, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

「解剖學」這項課目對很多人來說都非常抽象，因此學起來也有一定的難度，外國一名女老師為了讓學生能更加理解，竟然突發奇想把「器官外露裝」穿在身上，就這樣站上台教課，不僅讓學生能對課程內容更有印象，也獲得許多網友的讚賞。

根據《鏡報》報導，教學資歷已經有15年的維羅妮卡（Verónica Duque）日前穿著「器官外露裝」授課，以便學生能有輕易的理解解剖的概念；她的老公則是把老婆熱情教學的模樣拍下，上傳到社群網站，引起網友的關注。

維羅妮卡的老公在推特上寫下，「我對於這種創新的想法感到驕傲，同時也對於這人是我的老婆感到幸運，今天她用最原始的方法，向學生們解釋了人體的解剖學。孩子們都嚇到了，偉大的維羅妮卡！」從照片上可以看到，留著一頭金色長髮的維羅妮卡正在認真講課，而她的身上則是穿著肌肉紋理、內臟器官圖紋的貼身衣服，一點也不害羞地向台下的學生講解。

這則貼文在網友之間引起熱議，更有人留言表示「我們需要更多像這樣有熱情教書的老師！」、「這個想法充滿創新跟創造力，這是突破學生心理的另外一種教育方式！」、「壯觀又聰明的想法，學生一定不會忘記這堂課的」，不過也有人逗趣的說「這名老師用有穿這套衣服的好身材，如果換作是我穿，腸子就會跑到胸部的地方。」