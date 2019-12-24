智慧機械連二年產值破兆　經長：續推智慧製造產業升級

▲經濟部長沈榮津表示，未來將透過投資台灣三大方案與產創條例投資抵減，持續推動以智慧機械驅動智慧製造，以帶動產業升級。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部長沈榮津今（24）日表示，在推動中小企業數位化、標竿企業智慧化政策下，智慧機械產業連續二年產值已突破兆元，未來將透過投資台灣三大方案與產創條例投資抵減，持續推動以智慧機械驅動智慧製造，以帶動產業升級。

台灣機械工業同業公會今天舉行台灣機械雲成果發表會，以發表公板機械雲，呼應去年白皮書的中期目標，經濟部長沈榮津受邀出席並發表致詞。

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中美貿易戰持續延燒，牽動全球供應鏈重組，沈榮津指出，台灣將被定位為高階產品製造中心，像是附加價值率高或有信賴特性的產品，台商已選擇回台生產製造，而台商回台投資行動方案當中，也要求廠商須具備如雲端、大數據、物聯網、人工智慧之智慧技術元素或智慧化功能，因此新建置的產線可大幅提升生產效率。

他並指出，台灣機械工業同業公會去年針對機械產業需求端，發布智慧機械產業白皮書，將邁入新台幣兆元產業的台灣機械業訂出短中長期目標，短期希望新舊機台聯網，加強可視化、蒐集稼動率及異常監控等資訊，中期希望加速發展感測器與機械雲，長期希望工研院等相關單位協助機械業打造工業等級的感測器。

沈榮津表示，智慧製造是台灣製造業未來的核心競爭力，透過發展智慧製造與智慧機械，協助製造產業邁向智慧化，是未來機械業重要課題；要邁入智慧製造，應先做好智慧機械。