雪梨商場聖誕節促銷　百人爭獎品氣球5送醫

‘Scary’ scenes as shoppers crushed in balloon grab at Westfield Parramatta https://t.co/P64JYz9TkR pic.twitter.com/0JwVhup1tb

實習記者賴韻如/綜合報導

澳洲雪梨西部的Westfield Parramatta商場於昨(23)日舉行聖誕節活動,上百人紛紛前來參與,未料在搶奪「獎品氣球」的活動環節中,竟出現了嚴重「人踩人」事件,場面相當混亂,此外更有5位民眾嚴重受傷送醫。

據《每日郵報》報導,該商場為了因應聖誕節購物熱潮,舉行了為期33小時的「馬拉松購物活動」。目擊者表示,當時現場大約聚集了150位民眾,有年輕人、有老人,活動接近尾聲時,商場安排了大量氣球從天而降的橋段,這些氣球裡都有購物金以及小禮物,大批民眾爭先恐後拼命搶奪。

#BREAKING: A nightmare before Christmas.

Eager shoppers gathering at a Westfield in Sydney's west for a balloon drop - filled with prizes - when it turned into a Christmas crushing. #9News pic.twitter.com/WaKm6jYtpU