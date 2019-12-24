受惠貨幣寬鬆、財政政策　勞動基金局看好2020全球經濟景氣　

▲ 勞動部長許銘春（中）、勞動基金運用局蔡豐清（左1）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞動基金運用局今（24）日公布對於2020年的投資策略與全景氣預測，勞動基金運用局長蔡豐清說，今年全球央行都採取貨幣寬鬆政策，因此明年在貨幣上應該不會再有太大的變化，全球各國明年主要會以各項財政政策來刺激經濟。

勞動基金局指出，今年在中美貿易衝突反覆不斷、英國脫歐情勢混沌以及多起地緣政治緊張局勢等多重因素影響下，金融市場波動起伏甚大，但由於美國及歐洲等主要國家央行同步採取寬鬆貨幣政策，新興國家央行也紛紛降息，使得資金行情發酵，不論股票、債券、不動產或是基礎建設等各項金融資產價格皆呈現上揚的局面。

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蔡豐清透露，國際主要經濟預測機構，包括「經濟合作暨發展組織」（OECD）及「國際貨幣基金」（IMF）都指出，今年全球經濟成長恐為金融海嘯以來最疲弱的一年，但也認為成長雖然持續疲軟，惟在全球主要央行貨幣政策轉趨寬鬆及部分國家推出各項財政刺激政策以因應經濟減速下，預估明(2020)年經濟景氣應該會比今年好。

蔡豐清說，目前全球成長率約介於2.9％~3.4％，雖然不致陷入衰退；然而，貿易紛爭、美國總統大選、英國脫歐僵局、中東地緣政治衝突等不確定性風險仍然存在，金融市場恐持續受到影響而使波動加劇。

但蔡豐清指出，台灣在全球經濟情勢不穩，且目前歐美經濟大國明年接轉向「財政政策」來刺激經濟發展的情況下，仍可受惠於惠轉單效益、5G、台商回流投資方案及內需成長，其中台灣的財政政策早在2年前就開始，也就是所謂的前瞻基礎建設，從這點來看，台灣明年的經濟成長應可抱持樂觀看法。

對於，2020年如何佈局投資，蔡豐清則回應，在國內市場的部分將會持續加碼投資，至於投資多少，他則說還是要看未來經濟情勢來做配置，基本上不會把所有籌碼放在同一個地方。另外還有海外市場，將會選擇購買國外債券，並進行另類投資，如國外的前瞻建設等。

最後，勞動基金運用局強調，辦理基金投資向以追求長期穩定收益為目標，為因應勞動基金規模日漸成長，將持續深化全球多元投資策略與強化基金的風險控管，並密切掌握金融市場情勢變化，動態靈活調整投資組合，以降低市場波動影響，創造長期良好的風險調整後報酬，保障全體勞工朋友經濟安全與退休後福祉。