威鋒三日漲245%、飆至147元　董座陳文琦淡定看股價：做好基本功

▲威盛電子董事長陳文琦（前排左3）今日與員工同樂。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

威盛（2388）旗下小金雞威鋒電子（6756）日前（12/20）以60元掛牌上櫃，今日股價已達147.21元，連三個交易日漲幅達245.35%％，同樣身為宏達電董事長王雪紅旗下孕育的小金雞，市場看好，威鋒也會跟威盛、宏達電一樣，未來有登上股王寶座的潛力。

威盛董事長陳文琦同時兼威鋒董事長，對於威鋒掛牌的蜜月行情，他表示，產業變化很快，比較會著重在團隊怎樣做好充分準備、怎樣把基本功扎實，並未針對股價直接評論。

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威鋒為威盛電子轉投資，於2008年成立，目前股本6億元，主要產品為USB和USB Type–C相關控制晶片等高速傳輸控制晶片；威盛持股比重高達68.83%、4130萬股，占威盛營收比重三成左右。

受到USB Type-C和USB 3.1的終端應用滲透率增加，公司營運呈現逐年成長，威鋒前十月營收達13.07億元，較去年同期增加8%；毛利率更是一路攀升，從2017年前十月毛利率為47.91%，至2018年的49.06%，到今年前十月毛利率破50%、來到51.80%。法人看好今年獲利有望翻倍成長。

