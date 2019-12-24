元富證券聖誕傳愛　響應公益度佳節

▲ 元富證券2019新光聖誕公益演唱會，由緯城、大昌、高雄三家分公司至現場設攤。（圖／元富證券提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

元富證券在聖誕節展開多場關懷活動，陪伴孩童與公益團體一同歡度佳節，22日、24日分別在高雄巨蛋廣場和台北新光摩天大樓廣場與新光人壽、新光銀行聯合舉辦「2019新光聖誕公益演唱會」，23日赴雅文基金會發送聖誕禮物，25日將前往花蓮慈濟醫院辦理聖誕關懷活動，與孩童一起度過快樂的聖誕節。

元富證券董事長陳俊宏表示，為持續實踐新光集團「光無所不在，心與你同在」的精神，元富證券積極善盡企業社會責任，今年已進行多場環境保育、愛心公益活動，這次在聖誕節一連舉辦多場活動，散播愛至全台各地，希望藉由禮物帶給孩童祝福外，更盼望能發揮拋磚引玉的作用，帶動社會上更多人一起關懷弱勢，將聖誔佳節的歡樂傳給更多人。

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元富證券22日在高雄舉行「2019新光聖誕公益演唱會」，由新光人壽、新光銀行、元富證券聯合舉辦，現場邀請多家公益團體至現場設立攤位，元富也特別安排緯城、大昌、高雄三家當地的分公司前往現場設攤，希望藉由活動深耕在地服務，提升元富證券於在地的能見度，並落實在地關懷；23日前往合作多年的雅文基金會，持續贈送聽障孩童聖誕禮物，在他們努力聽見聲音學會說話的過程中為其打油打氣。

元富證券與新光人壽、新光銀行、新光人壽慈善基金會24日聯合舉辦「耶誕傳送愛 愛與光同在」聖誕公益演唱會，現場特別安排自閉症基金會、華山基金會、現代婦女基金會等公益團體至現場設攤，期盼有更多民眾加入公益送暖的行列；25日聖誕節當天，將赴花蓮慈濟醫院，除了將帶給孩童禮物和魔術表演外，還特別進行相關宣導及衛教，倡導孩童注重咳嗽禮節及維護手部衛生之重要性，積極實現聯合國永續發展目標的「確保健康及促進各年齡層的福祉」項目。

陳俊宏強調，元富證券在未來，也將持續舉辦多項公益活動，以行動支持關懷弱勢及環境永續，尤其在青年培力及弱勢孩童關懷上，更是元富的重點耕耘議題，元富將致力於發揮證券業的企業影響力，履行企業社會責任，為打造更富裕美好的社會盡一份心力。