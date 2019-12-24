敏盛醫捐贈台大護理系校舍　預計五年內完工

▲敏盛醫捐贈台大護理系校舍。（圖／敏盛提供）

記者姚惠茹／台北報導

盛弘醫藥（8403）旗下敏盛醫療體系今（24）日與國立台灣大學舉辦簽約儀式，由敏盛醫療體系總裁楊敏盛、執行長楊弘仁與台灣大學校長管中閔、副校長張上淳共同簽署，並以實物捐贈的方式在台大醫學院校地興建護理系校舍，預計五年內完工，將以「敏盛護理健康大樓」命名啟用。

楊敏盛及三個兒女皆是台大畢業生，因此不僅在2015年7月與台大前校長楊泮池簽約捐贈新台幣1.5億元，包括修建醫學校區的護理系館以及整修校總區的第一學生活動中心「怡仁堂」，而且已在2016年底完工啟用。

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敏盛總裁楊敏盛表示，醫師及護理師是攸關全民健康福址的專業人士，需要投注更多的支持與資源，尤其近年來醫病關係不佳，醫護人員的價值被貶抑，護理人員大量流失，造成護士荒，也洐生醫院減床以致影響醫療品質等問題。

敏盛表示，新建大樓坐落於台大城中校區，基地面積約2萬3千平方公尺，基地南臨徐州路、東接紹興南路、北側為女四舍、西側為公共衛生大樓，而興建範圍內允建建築面積為424坪、允建容積樓地板面積為2,545坪，並依需求興建地上七至八層教學研究空間，地下層則為地下二至三層停車空間。

敏盛指出，其實在4年前即已捐贈1.5億元給台灣大學，除了回饋母校台灣大學、台大醫學院和台大醫院外，這次再選擇捐贈護理系校舍，更是對護理人員專業的尊重與支持，也希冀吸引更多優秀青年投入醫療護理的領域。