捕魚被俄扣留「繳1100萬日圓罰金」　日本5漁船獲釋返抵北海道

▲漁船18日停靠在國後島的港口。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本北海道5艘漁船17日在「北方領土」周邊海域捕魚時，罕見全數被俄羅斯國境警備局檢查扣留。時隔約莫一周，在船長及船員支付1100多萬日圓（約新台幣307萬元）罰金後，在24日上午獲釋，一行人的身體狀況全都沒有問題，已於日本時間3時20分（台灣時間2時20分）左右抵達根室市花咲港。

據NHK報導，北海道根室市漁會的5艘漁船上周在齒舞群島附近海域進行捕撈作業，但就在接受俄羅斯國境警備局檢查後，全體24名日本人被帶往國後島（編按：國後島位在北海道島東北，現由俄羅斯實際控制），隨即被扣留。

俄方法院認定，漁船船長違反俄羅斯的捕撈規定，未申報總量達7.5公噸的章魚等漁獲，必須支付1100多萬日圓的罰金。在罰金繳納後，一行人已於日本時間上午10時獲釋。

根據NHK取得古釜布港俄羅斯居民所拍攝的影片，5艘漁船在俄羅斯國境警備局巡視船的引導下，駛離古釜布港。官房長官菅義偉稍早在記者會上提到，預計船員們24日就會抵達根室，且全體人員的健康都沒有問題。

在全體船員抵達根室市花咲港後，漁會相關人員及家屬們都在港口迎接。根室港一名從事漁業的男子表示，能在過新年之前回家真是太好了。