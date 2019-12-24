台股量縮震盪　收盤下跌45點再度失守1萬2千點

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（24）天震盪走低，大型權值股一片綠，終場收在11,976點、下跌45點或0.38%，成交量1032.27億元。

電子三雄中，台積電（2330）收在332元、下跌0.6%；鴻海（2317）收在90.9元、下跌0.66%；股王大立光（3008）收平盤在4870元。

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其他權值股也收低，中華電（2412）下跌0.9%、台塑四寶跌幅在0.2~0.5%之間。

各大類股漲少跌多，電子零組件、電器電纜等類股指數收高；通信網路、汽車、水泥、半導體、電機與電子等類股則走跌。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰經理表示，今天指數小幅震盪整理，雖美股持續創高，但近期亞股與美股脫鉤，先前資金湧入亞股的情況暫時告一段落，對亞股偏向觀望，台股也在這樣的影響下小幅走跌，量縮震盪、但跌勢不深。

蔡明翰表示，國際股市健康輪動，台股技術面依然維持強勢。壓抑表現的主要原因是台股正乖離偏高，在正乖離偏高的情況修正之後，加上年節、選舉、假期延伸的作夢行情到來，指數仍會繼續向上發展，建議投資人在目前指數震盪拉回的時候都還是可以布局。

在選股部分，蔡明翰指出，目前還是以5G相關題材表現較好，除了先前漲多的砷化鎵、散熱族群在近期續航較弱之外，被動元件、石英元件、記憶體等前三季獲利不佳、第四季市場展望樂觀的題材，都有陸續補漲的空間，也是各大法人看好的標的。

蔡明翰表示，近期法人都在股價基期低、基本面前景看好等條件中找標的，金融股也可能落後補漲；而在傳產部分，原物料族群如鋼鐵、塑化等，雖目前基本面表現不佳，但市場預期明年將會好轉，也成為補漲標的。