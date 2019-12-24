宏達電年終大裁員　王雪紅首回應：科技一直在變　要「節約」人才

▲宏達電董事長王雪紅（前排左2）與威盛電子董事長陳文琦（前排左3）與員工午間同樂。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／新北報導

宏達電（2498）董事長王雪紅與丈夫、同時也是威盛電子董事長的陳文琦今（24）日出席威盛電子聖誕聯歡園遊會。適逢日前爆發宏達電裁員，以及未來的人才規劃，王雪紅首度回應。

王雪紅說，科技一直在變化，人才也在求新月異，明年將會持續爭取世界最好的人才，但也需要看有些人才是否需要，同時來「節約」人才。

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談到景氣，王雪紅表示，景氣有好有壞，但最重要的還是大家要有基本的勤勞、奮鬥和努力。

歲末年終，已經有部分電子業開始傳出人力調節，電子業界傳出宏達電裁員，宏達電日前也做出說明，為了確保VIVE與手機事業在未來有更好的發展，確實會有部分裁員，但強調資遣員工仍可拿到全額年終獎金。

王雪紅表示，科技業最重要的就是人才，但科技一直變化，人才也跟著求新求變，宏達電一直在爭取世界上最好的人才，但也會同時節約人才，看這些人才是否需要；並且掛保證，如果做得好的人，都會加薪。

宏達電持續投資虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）領域，王雪紅強調，宏達電對於VIVE Reality願景寄望非常大，它是VR、AR、AI、5G、區塊鏈的整合，這是個嶄新的網路平台，尤其在5G和AI時代來臨，會突飛猛進，宏達電會大力投資、大力創新。

王雪紅表示，AR和VR就跟當年智慧手機時代一樣，會越來越重要，但宏達電在做出第一支3.5G的Android智慧手機，花了很長時間的投資，一個嶄新的平台都需要長期投資。

