大樂透中部大放送！台中7.7億頭彩、彰化1億元得主已領獎　台彩透露幸運中獎經過

▲今年10月開出的7.7億元大樂透頭獎，這名幸運兒是一位年約50多歲的自營業主。（示意圖／記者許力方攝）

記者紀佳妘／台北報導

中部地區最近又有2位億萬富翁誕生！今年10月18日在台中開出的7.7億元大樂透頭獎，中獎人已完成領獎！台灣彩券公司總經理蔡國基今（24）日透露，這名幸運兒是一位逾50歲的男性自營業主，以前最多只中過5000元刮刮樂，這回卻幸運中了頭獎；10月25日在彰化開出1億元大樂頭頭彩，得主也已經領獎，同樣是年約40至49歲的中年男性，他是在送小孩上課途中，幸運買到中獎彩券。

台彩總經理蔡國基表示，今年10月18日在台中市好運到彩券行開出的7.7億元大樂透頭彩，得主是年約50至59歲的已婚男性，買彩券逾10年的時間，最常買大樂透、威力彩、今彩539，「幾乎每期、每天都會買」，平均買彩券金額100元至500元，最高曾中過今彩539的獎金50元、刮刮樂則中過5,000元。

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蔡國基指出，這名中獎人當天是先買大樂透、今彩539各50元，再買刮刮樂300元，幸運刮中300元，其中100元拿去買2注大樂透，最後有一注幸運中了7.7億元頭彩，當天，他女兒知道該投注站開出頭獎，立馬請爸爸上網兌獎，結果第一張沒有中獎，第二張發現6個號碼全中，再給女兒對一遍，就連太太也直呼「不敢相信」。

據了解，這名已婚中年男子中獎後，除了包給投注站68萬元的大紅包外，同時也捐贈400萬元給公益團體，同時想以不動產和儲蓄險等方式進行理財規劃，他還送給其他樂透彩迷四個字「每期都買」。

財神爺眷顧中部地區彩迷，還不只這一樁。10月25日在彰化立偉投注站，又開出大樂透1億元頭獎。蔡國基透露，這名已婚中年男子，平均1個月會買2次彩券，這次則是在送小孩上課途中，經過投注站就下車買2注，其中一注是電腦選號、一注是自選。

蔡國基指出，得主聽朋友說，有頭獎開在彰化永靖，所以開獎後2至3天買早餐時，順便買報紙，回到車上兌獎時發現號碼全中，當下心跳加速，甚至還頭暈了一陣子，直到深呼吸才有辦法開車回家，並與太太分享這個好消息。

至於中獎人的理財規劃，蔡國基說，這名中獎人也給投注站36萬元的紅包，同時也大方捐款給社福單位共840萬元，捐贈超過1成左右，其餘部分則以儲蓄險來理財，並送給未中獎的人一句話「認真生活、心存善念」。