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世界遺產藍山公園驚見「火瀑布」！澳洲野火已燒掉18個台北

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澳洲大火出現火燒懸崖的「火瀑布」，短時間內很難撲滅。（圖／翻攝自hahessy推特）

▲澳洲大火出現火燒懸崖的「火瀑布」，短時間內很難撲滅。（圖／翻攝自hahessy推特）

圖文／周刊王

澳洲森林大火從今年9月燒到現在，包括2名消防員在內，目前已經造成9人死亡。而雪梨近郊的世界遺產「藍山國家公園」，還出現火燒懸崖的「火瀑布」。專家分析火勢之所以持續延燒3個月還無法熄滅，主要是因為高溫乾燥加上強風，預料明年一月結束前，澳洲都不會有顯著降雨的機會，森林大火危機看起來很難解除。

澳洲這把森林大火沒有消退跡象，而在雪梨市郊，被列為世界遺產的藍山國家公園，於200公尺高的懸崖上，燒出了一條「火瀑布」。外媒報導指出，澳洲這場森林大火到目前為止，已經燒掉了7個新加坡（面積721.5 平方公里）大小的面積，也等於燒掉18個台北市（面積271.8 平方公里）。

受到這場大火影響，澳洲雪梨的空氣品質十分糟糕，上周還宣布進入這2個月來的第2次緊急狀態，政府還呼籲民眾，沒事別出門。而專家表示，上周澳洲出現高於40度的高溫，加上時速70公里以上的強風，研判是大火遲遲無法撲滅的原因。

而當地氣象局預估，澳洲到明年1月底前，都不太會有顯著降雨，乾熱氣候不減緩，這把森林大火的危機，恐怕很難在短時間內解除。

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