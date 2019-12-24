印度反《公民法》示威釀25死　莫迪批反對黨煽動：都是謊言

▲印度反「公民法」示威至少造成25死。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

印度近期剛通過《公民身份修正法案》（CAB或CAA），但法條規範卻唯獨排除穆斯林，進而引發不滿。總理莫迪（Narendra Modi）雖試圖緩解當地穆斯林高昂的情緒，但在為期約兩週的示威行動中，已至少導致25人死亡，且還有人是死於槍傷。

據《以色列時報》（The Times of Israel）報導， 11日通過的《公民身份修正法案》雖保障了受宗教迫害的人，從阿富汗、巴基斯坦、孟加拉移居至印度的難民都在內，但卻唯獨排除了「穆斯林」，進而引發嚴重的反抗。莫迪在本（12）月22日於新德里公開演說，因為抗議的浪潮帶給政府極大的壓力，所以他便試圖安撫穆斯林的情緒。

▲印度總理莫迪。（圖／路透）

莫迪認為這些反抗的民眾是因為受到了反對黨的煽動，進而導致大家的情緒更加激昂，因此只指責了反對黨，並寬恕了近期的暴力行動。莫迪表示，近期有人散布謠言，讓穆斯林誤以為自己會被關進拘留所，但「沒有拘留所，關於拘留所的所有，全都是謊言。」

當局目前已頒布了緊急法律，同時也關閉了敏感地區的商店，希望能遏止動亂繼續延燒。據當地官員說法，目前已有超過7500人因為緊急法律而被拘留，而光是在北方邦（Uttar Pradesh），就有5000人遭逮捕，並有17人被殺害。

在上週，北方邦約有500人在反抗行動中受傷，其中包括了263名警察；南部的卡納塔卡邦（Karnataka）則有2人被槍殺。目前因示威行動，已經造成至少25人喪生。

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