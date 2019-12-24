遺產E劇場／父母贈與資產包裝成買賣　贈與稅跑不掉！

▲ 許多父母想將房產交給子女，會利用買賣移轉名義避免被課贈與稅。（圖／翻攝自pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

許多父母都會想要移轉資產給子女，卻又不想要贈與稅，因此就會利用買賣移轉的名義來達成。但政府為避免「假買賣真贈與」的現象，因此在遺贈稅法即規定，只要是二親等以內之親屬間的財產買賣，稅法原則上會先認定是贈與，必須依據遺贈稅法的規定課徵贈與稅，除非能提出買賣相關證明。

案情故事

王先生的兒子今年準備結婚，因為他名下有3間房子，所以他想要將其中一間房子送給兒子，讓兒子能夠安心成家。

但王先生不想繳贈與稅，所以他想到一個方法，就是用買賣的名義，把房子賣給兒子，這樣一來，不但可以省下一筆贈與稅，而且將來兒子再出售時，也沒有鉅額房地合一稅的問題，因此他就去網路上下載了一份不動產買賣契約書後，再和兒子共同簽下買賣契約書，相關約定該有的都有，一切就跟真的一樣。

為了省代書費，他還自己去地政事務所送件辦過戶，沒想到，地政事務所告訴他，必須先去國稅局申報贈與稅，等取得國稅局核發的完稅證明或是非屬贈與同意移轉證明後，才可以辦過戶。

王先生一頭霧水，他因為不想繳贈與稅，所以才會用買賣的名義移轉，怎麼還要去繳贈與稅?這樣一來，他的節稅妙招不就破功了。

法律問題

王先生把房子賣給兒子，為何要先贈與稅?

法律解析

實務上，許多父母都會想要移轉資產給子女，卻又不想要贈與稅，因此就會想到利用買賣移轉的名義來達成，但實際上，子女卻經常並未支付價金或僅支付一部分，而父母也不會積極的去向子女追討價金。

由於這種避稅心理和行為，會造成「假買賣真贈與」的現象，因此在遺贈稅法第5條第6款本文即規定，只要是二親等以內之親屬間的財產買賣，稅法原則上會先認定是贈與，必須依據遺贈稅法的規定課徵贈與稅。

也就是說，只要買賣雙方之間具有二親等以內的關係，不論是血親或姻親，他們所做的買賣交易，法律上都先認定是贈與，所以地政事務所發現王氏父子的關係後，要王先生先去申報贈與稅，是沒有錯誤的。

▲ 二等親內財產買賣移轉會先被認定為贈與。（圖／取自免費圖庫pixabay）

那麼王先生是否就一定要繳納贈與稅呢？其實也未必。

因為依據該款但書之規定，只要能提出已支付價款之確實證明，且該已支付之價款非由出賣人貸與，或由出賣人提供擔保向他人借得者的話，就不會被認定為贈與，這時國稅局就會發給一張非屬贈與同意移轉證明書，有了這張證明書，王先生才可以去地政事務所辦理房屋過戶移轉。

相反的，若王先生拿不出這些證明，那麼國稅局就會要求王先生繳納贈與稅，等繳完之後，國稅局才會發給一張完稅證明，王先生也才可以去地政事務所辦理過戶。

律師叮嚀

二親等間親屬買賣，必須要有完整資金支付證明，才不會被課贈與稅，但若是先製造一個資金流程，之後卻又再偷偷將資金移回子女帳戶，一樣也會被認定是贈與行為，且還會因逃漏稅而被處以罰鍰。

▲ 律師劉韋德。（圖／資料照）

劉韋德律師小檔案

台大法律系畢業，86年律師高考及格，擅長財產繼承、遺囑撰寫教學、遺產分配、房屋買賣等案件。《ETtoday保險雲》邀請到擅長房屋財產繼承、遺產等相關法律規定的律師劉韋德，開闢「遺產E劇場」專區，不定期和讀者分享《民法》、《遺贈稅法》等常見實務見解，透過故事舉例的方式，邀請讀者認識法律中的奧秘；更多遺產繼承知識，請上777遺囑網。

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