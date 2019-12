德州人也敢搶！3賊持槍闖民宅　遭屋主掏「散彈槍」當場擊斃

▲3名搶匪闖入民宅,反而被屋主擊斃。(圖/示意圖,非新聞當事人/達志影像)

德州哈里斯郡(Harris County)一間露營車屋(Trailer home)突然遭3名小偷持槍闖入,然而屋主也不是省油的燈,發現外面有騷動後立即拿出散彈槍發射,雙方彼此一陣交火,最後3名小偷全被屋主擊斃,令人再次感受到德州人的剽悍。

哈里斯郡警方表示,這起事件23日清晨發生在艾米·米歇爾路(Amie Michele Lane)1800街區一處露營屋中,2名男屋主聽到屋外騷動後,其中1人往外望去,看到3名黑衣男試圖闖入便趕緊躲藏,另一人則跑去拿散彈槍,從房間出來時剛好和小偷正面交鋒。

警長岡薩雷斯(Ed Gonzalez)表示,屋主與小偷雙方交火後,3名小偷最後被當場擊斃,屋主也因為中槍被送到醫院治療,情況十分嚴重,「我只想提醒人們,無論你身在何處,只要敢闖進別人的家,最終面臨的不是死亡就是入獄」。

