中日韓一致推動「北韓無核」合作　文在寅：用美朝對話續推和平

▲第八次中日韓領導人峰會今（24）上午在中國四川成都登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

第八次中日韓領導人峰會今（24）上午在中國四川成都登場，中國國務院總理李克強、日本首相安倍晉三及南韓總統文在寅出席。綜合日本放送協會（NHK）等日媒報導，安倍晉三稍早在聯合記者會表示，中日韓三方確定針對「北韓無核化」一事展開合作，確實履行聯合國安理會的決議。

文在寅談及北韓時表示，為了實現朝鮮半島無核化，中日韓將會展開緊密合作，「朝鮮半島的和平符合三國共同利益，透過促進美朝對話，繼續努力，確保無核化、和平得以持續。」而明年登場的東京奧運，他提到，三方也會在這方面展開合作，在人文、教育、體育方面進行交流。

此外，區域經濟也是此次峰會一大重點，中日韓同意爭取盡速簽署東亞區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），同時加速三方自由貿易協定（FTA）協商。李克強表示，中日韓三方稍早進行自由貿易、推動經濟一體化等對話，在RCEP、中日韓FTA方面擁有相同看法，達成最大限度的共識。

接下來備受外界關注的，正是下午登場的「文安會」，料提及撤銷限貿措施及恢復日韓軍事情報機密保護協定（GSOMIA）。對此，文在寅表示，他很期待。

▼下一次中日韓領導人峰會將在韓國召開。圖為南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）