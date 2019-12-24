台灣形象展吸30萬人次參加　貿協2020持續拓展新南向市場

▲外貿協會董事長黃志芳（中）、外貿協會秘書長葉明水（右5）、產業拓展處處長白潤怡（左1）、市場拓展處處長邱揮立（右1）、國際貿易局主任秘書倪克浩（左5）。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

由經濟部國際貿易局及外貿協會舉辦的台灣形象展在6個國家、14個城市集結超過2,300家次的臺灣廠商共襄盛舉，更在展覽期間累計吸引近30萬人次參觀，貿協指出，2020年將持續前進印尼萬隆、印度孟買、越南胡志明市、馬來西亞吉隆坡與泰國曼谷，扎根在地市場。

貿協董事長黃志芳指出，台灣形象展是一艘航空母艦，集結臺灣廠商前進新南向市場。臺灣拓展新市場有三個吃虧的地方，首先臺灣不像南韓，有三星等知名企業帶著小廠商拓銷；另外臺灣廠商以代工為主，自我品牌少，因此衍伸第三個問題，難以打開當地通路。

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經濟部國際貿易局主任秘書倪克浩認為，全球政經趨勢不明，影響臺灣廠商未來走向，新南向政策正是為廠商尋找全新、正確的方向，讓臺灣廠商全力發揮產業動能，台灣形象展搭配新南向政策，提供廠商與當地產業面對面的平台。

台師大副教授楊聰榮表示，亞洲地區成立經濟共同體目的在於消彌經濟障礙，而各國間資源落差產生的商機，足以讓臺灣投資獲利長達20年，因此與新南向國家「打交道的能力」格外重要。

楊聰榮更點出東南亞「VIP」前景一片看好，越南（Vietnam）人口增長快速、印尼（Indonesia）擁有龐大穆斯林族群、菲律賓（Philippines）屬於英語系國家，教育程度高，這些國家已漸漸從生產基地轉變為消費市場，可以彌補台灣人口紅利的不足。

貿協表示，2020年將前進印尼萬隆、印度孟買、越南胡志明市、馬來西亞吉隆坡與泰國曼谷，扎根在地市場，力求打開臺灣國際知名度，同時擦亮TAIWAN EXPO金字招牌，樹立優質展覽形象，提供台灣廠商更暢通、更有效益的交流平台。

