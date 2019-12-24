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大尾「鯰魚」從天而降！直砸擋風玻璃「碎成蜘蛛網」...網驚：比中樂透還狂

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Rhesa Walston）

▲一條大鯰魚從天而降。（圖／翻攝自Facebook／Rhesa Walston）

實習記者賴韻如／綜合報導

美國北卡羅來納州博福特郡（Beaufort County）沃爾森（Rhesa Walston），日前開車載女兒返家時，竟突然從天而降一條「鯰魚」直直砸落在前擋風玻璃上，讓母女倆驚嚇不已。她把照片貼在臉書後立即引發討論，網友直呼「比中樂透還狂！」

據New York Post報導，沃爾森18日在開車回家路上，竟遭到從天而降的鯰魚「襲擊」。她表示，「當時就像是慢動作片出現在現實生活中，我看到見了一隻鳥叼著這條大魚從空中飛過，當時心想這條魚還真大，沒想到下一秒這條魚就這樣直直砸在車前的擋風玻璃上。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Rhesa Walston）

▲鯰魚最後在路邊尋獲。（圖／翻攝自Facebook／Rhesa Walston）

沃爾森指出，當是前排座位到處都是碎玻璃，她第一時間是先確保自己3歲的女兒平安無事。沃爾森說，「這條鯰魚掉下來後便反彈不見了，但是我知道自己一定要找到牠，否則絕對不會有人相信我。」所幸當時剛好有其他經過的民眾下車協助，最後才終於在路邊找到。

這篇貼文發布至今已經累計14萬次分享、2.7萬個讚以及1.4萬則留言，網友紛紛留言表示，「太跨張了！」、「不敢相信」、「不知道這樣保險有沒有理賠？」、「真的太瘋狂了」、「換個角度其實妳還蠻幸運的」、「太不可思議了」、「重力加速度的威力」、「這機率比中樂透還狂！」

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