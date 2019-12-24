「歐洲最長」克里米亞大橋鐵路段開通　普丁乘坐第一班列車

▲克里米亞跨海大橋。（圖／路透社）

記者康心禹／綜合報導

連接俄羅斯本土與克里米亞半島的跨海大橋鐵路部分23日舉行通車儀式，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）親自主持，並乘坐第一班列車通過大橋，從克里米亞克赤市（Kerch）前往俄羅斯南邊城市塔曼（Taman）。克里米亞大橋長19公里，通車後取代葡萄牙的瓦斯科達伽馬大橋成為歐洲最長的橋樑。

據《俄羅斯通訊社》報導，普丁乘坐列車通過大橋，讚賞工人完成任務，稱此工程證明俄羅斯有能力完成大型基建項目，預計明年可以帶來1400萬人次的客運量及1300萬噸出貨量。

克里米亞跨海大橋從2016年2月起開始建造，汽車橋樑部分已在今年5月率先通車，而鐵路橋梁部分也將於2020年6月開放。整個工程造價約2240億盧布（約36億美元），俄方希望鐵路大橋能協助增加俄羅斯及克里米亞半島之間的貨運量及旅客人數。

對此歐盟發出聲明表示，大橋是未經歐盟的同意而建造，又形容這是俄羅斯進一步強迫合併克里米亞半島，並重申不會承認這個非法吞併。俄羅斯2014年吞併克里米亞半島，此舉被國際社會批評，美國及歐盟更是對俄羅斯實施制裁。

烏克蘭外交部23日也發表聲明表示，俄羅斯開通克里米亞鐵路橋的行為違反了國際法，烏方對此表示抗議並要求俄方停止在「暫時佔領的烏克蘭領土上的非法行動」。