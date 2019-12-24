財政部：坊間發票對獎App擺烏龍...消費金額爆出10億元　使用官方版最安全可信

▲坊間的統一發票App並非官方認證，民眾使用時還是得留意可能的烏龍異常狀況。（圖／記者許力方攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部表示，最近有民眾使用坊間統一發票兌獎應用程式（App），卻出現10億元的消費金額烏龍，經查是使用掃描電子發票聯上的QRcode，並非採用雲端發票，很有可能是掃描過程或者該App發生問題。財政部也強調，這並非是官方版的App，建議民眾還是使用官方版的比較安全可信。

財政部官員表示，每當得知民眾使用發票App或App存摺發生交易金額異常時，第一時間就會查證統一發票平台是否有狀況，但目前為止，並未發生任何狀況。由於該烏龍發票的發票內容是正確的。所以很有可能是民眾在掃描電子發票證明聯時，掃描器出現問題；或者是App系統發生狀況，導致解碼過程異常。

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財政部官員建議，民眾還是使用官方的App較為安全，且有三項好處：一，官方版本App上線以來，出現狀況的機會很少、系統已相當穩定，偶爾的小狀況也立即被解決；二，政府App有立即兌獎的功能，只要民眾發票中獎，就可以立即兌獎、獎金立刻進入荷包當中，享受中獎的小確幸。

三，最值得注意的是，一般坊間的App要民眾上傳消費資料、消費金額，很多都是有蒐集個資、行銷廣告的意圖，但相對來說，財政部所推的兌獎App中心原則就是絕不蒐集民眾的個資、保護隱私，且也絕不會對民眾行銷廣告，民眾、消費者可以安心使用。



▼財政部官員表示，使用官方版本的統一發票兌獎App有三大好處，但是最重要的好處是不會被蒐集個資、行銷廣告，民眾可以安心。（圖／翻攝自App Store）