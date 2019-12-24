送DNA測試盒意外揭「身世真相」　男友媽崩潰求她：拜託別送！

▲女子沒想到自己的聖誕禮物，竟會掀起風波。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

聖誕節即將到來，國外一名女子幫男友買了一套DNA測試盒，想要送給對方做為聖誕禮物，沒想到遭男友媽媽阻止，意外牽扯出對方自己都不知道的身世真相，讓她天人交戰到不知道該怎麼辦，只好上網求助網友解答。

女網友近來在國外知名論壇Reddit的AmItheAsshole版上發文，她表示，一周以前決定購買男友一直很想要的DNA測試盒作為聖誕禮物，結果某天和男友媽聊天時提到這個想法，對方一聽到突然變臉，「我一提到這個禮物，她突然臉色蒼白，變得焦躁不安，她說，『這個禮物讓我很擔憂，你可能先等等別急著送，先讓我和他爸爸商量後你再送。』」

男友媽隔天向女網友坦承，其實男友並不是他們的親生骨肉，當年2人因為一直生不出小孩，最後靠著精子捐贈者的幫忙才終於有孩子。知道這個天大的祕密後，女網友卻被要求幫忙保密，直到明年7月男友生日才可以公開，讓她覺得超崩潰，忍不住上網詢問，「如果我沒有遵守約定先和男友講，這樣的我會很過分嗎？」

宛如八點檔的內容，立即在論壇上獲得上百則留言，許多網友表示支持原po決定，認為男友媽媽的作法對她很不公平，這不是她應該承擔的責任，但也有許多網友認為不應該講，甚至還有人支持乾脆分手，還有人開玩笑表示，「無論什麼情況，都不要亂買DNA測試盒來用」，以免不小心打開潘朵拉的盒子。

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