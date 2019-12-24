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紐西蘭海空搜索喊卡！火山爆發迄今奪19命　2失蹤者遺體位置成謎

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▲▼紐西蘭懷特島（White Island）火山爆發，陸地覆蓋著火山灰。（圖／路透）

▲紐西蘭懷特島（White Island）火山爆發。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭懷特島火山（White Island）9日爆發迄今奪走19條人命，其中包括2名被認定死亡的失蹤者。經過數日大規模海空搜索試圖尋回失蹤者遺體，但仍沒有具體進展，紐西蘭警方24日宣布停止搜索行動。豐盛灣警區指揮官麥格雷戈透露，此一決定已先行告知失蹤者家屬。

▲▼ 紐西蘭政府派員登上懷特島，進行搜救行動。（圖／路透）

▲▼紐西蘭政府派員登上懷特島搜救。（圖／路透）

▲▼ 紐西蘭政府派員登上懷特島，進行搜救行動。（圖／路透）

綜合BBC、Stuff等外媒報導，在火山爆發的那一刻，火山灰噴向空中，當時在島上的47人受到驚嚇，許多人嘶吼衝進海中逃命，儘管幸運獲救，最終仍因嚴重燒傷送醫住院。如今，火山爆發已確定奪走17條人命，警方上周公開罹難者名單，以及2名被認定死亡的失蹤者姓名。

據了解，失蹤的17歲蘭福德（Winona Jane Langford）、40歲馬紹爾英曼（Hayden Bryan Marshall-Inman）遺體都在離島不遠的水域，但警方的搜索行動並沒有明顯進展。豐盛灣警區指揮官麥格雷戈（Andy McGregor）表示，警方已執行廣泛海空搜索，至今沒有重大發現，如今決定停止搜索行動，「2名失蹤者家屬已被告知這項決定，警方仍會隨時準備好，若有新消息出現，就會做出回應。」

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▲▼紐西蘭懷特島（White Island，又名Whakaari）火山噴發。（圖／路透）

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