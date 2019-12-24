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2019坎坷難行！英女王錄製年度「耶誕演說」　桌前合照獨缺哈利夫婦

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▲▼英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）錄製最新的耶誕節演說。（圖／路透）

▲英國女王伊莉莎白二世桌前的照片獨缺了哈利夫婦。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世錄製了最新的耶誕節演說。女王形容2019年的路非常坎坷，但路永遠不會是平坦的，但只要小步向前邁進，就能夠彌補分歧。英國皇室的2019年確實不好過，不但傳出威廉與哈利王子兄弟失和、安德魯王子陷入性醜聞，就連菲利浦親王都入院治療。不過，另一個亮點是，女王公開的桌前照中，獨漏了正在加拿大度假的哈利夫婦。

BBC報導指出，這次的演說主題圍繞在「韌性」，不論是對皇室生活或整個英國，伊莉莎白女王（Elizabeth II）皆強調「適應力」的重要性。女王提到，「在信仰與希望中小步向前，就能夠克服長期存在、根深蒂固的分歧，進而帶來和諧和理解。」女王說，這條道路並非永遠平穩，「甚至在今年會感到崎嶇不平，但每走一小步，世界就會變得不同。」

另一個值得注意的焦點是，從公布的照片可以看到，女王在他的桌前放上了許多皇室成員的照片，包含國王喬治六世（King George VI）的黑白照、查爾斯王子與卡蜜拉、還有威廉王子與凱特王妃一家，但獨缺了在加拿大度假的哈利王子與梅根王妃一家。

《星期日泰唔士報》（The Sunday Times）皇室記者尼克哈（Roya Nikkhah）指出，由於重要皇室成員缺席，因此威廉與凱特的大兒子喬治王子，可能會在這次的耶誕演說中出現，並扮演重要的角色，這也能替皇室在混亂的2019年結束前，帶來一點歡樂的氣氛。

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