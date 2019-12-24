路透：波音新任CEO是「危機處理老手」　強硬坦率風格鼓舞人心

▲美國飛機製造商波音（Boeing）新任首席執行長卡霍恩（中）將於明年1月13日上任。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國飛機製造商波音（Boeing）23日宣布，解雇首席執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg），由現任董事會主席卡霍恩（David Calhoun）於明年1月13日接任。《路透社》報導，62歲的卡霍恩是一名「危機處理老手」，曾帶領許多公司度過低潮，他主張「坦率」是成為領導人的重要元素，被同事、下屬形容「強硬」但很懂得「鼓舞人心」。

《路透社》指出，卡霍恩加入波音董事會已經10年，2個月前被任命為主席，如今即將接手首席執行長的職務。他曾任投資公司黑石集團（Blackstone）的執行主管，領導媒體研究公司尼爾森（Nielsen）上市，接手被聯邦探員調查的「開拓重工」（Caterpillar），911事件以後更帶領「通用電氣公司」（General Electric）的航空部門，被形容為「危機處理老手」。

卡霍恩在與同業合寫的商業書籍《公司如何取勝》（How Companies Win）中表示，「坦率」是成為領導人的重要部分。但許多人批評，這就是波音初期處理737MAX危機時最缺乏的要素。

▲波音（Boeing）737MAX客機屢傳空難，遭到停飛，公司陷入危機。（圖／路透社）



據了解，波音的737MAX客機是主要銷售機種，2018年10月和2019年3月卻分別發生2起嚴重空難，導致346人死亡，前後不到5個月。該機種目前已經停飛，公司陷入空前危機之中，前總裁邁卡利斯特（Kevin McAllister）已於10月下台。

前通用首席執行長伊梅特（Jeff Immelt）認為，卡霍恩可以重建客戶對於波音的信任，「看見他在911以後經營通用的航空業務，我知道他可以在龐大的壓力之下執行任務。」歐洲研究機構（Redburn）的工業專家梅蘭德（Timm Schulze-Melander）認為，卡霍恩在波音董事會的經歷「讓他能夠在很短的時間內上手。」

▲卡霍恩（中）被形容是風格強硬但很懂得鼓舞人心的領導人。（圖／路透）



一名尼爾森的主管表示，卡霍恩是個「強硬」的領導人，不會因為異議而軟化態度或決定，但是非常能夠鼓舞人心，「波音也許需要一個像大衛一樣強悍的人……做為一名危機管理人員，他也許能夠完成這件事。」另一名主管大讚卡霍恩公正又聰明，「波音很快就會重返舞台。」

報導指出，卡霍恩面臨許多嚴峻考驗，必須修復公司與監管單位的關係，設法應對危機帶來的現金短缺問題，並在檢驗審查越來越嚴格的現在，設法將新款777X客機帶入市場。但是，許多人懷疑波音是否能夠改變。加拿大多倫多的投資專家尼約格（Paul Njoroge）說，「波音需要改造公司的治理方式，董事會應該被解散，我不認為他會改變波音的文化。」

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