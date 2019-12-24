印度經濟嚴重放緩　莫迪喊話：目標2024年經濟規模達5兆美元

▲印度儲備銀行要求普邦和馬哈拉施特拉邦（PMC）的銀行不要發放或續借任何貸款和預付款。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

國際貨幣基金組織（IMF）在23日發表年度審查報告，當中指出儘管印度已使數百萬人擺脫了貧困，成為世界上成長最快的經濟體之一，但最近的勞動力市場數據表明失業率很高，勞動力的參與也減少許多，特別是女性的部分，如果沒有更具包容性和可持續性的成長，在未來幾十年潛在的人口紅利將被浪費。

人口紅利是指因為勞動人口在總人口中的比例上升，所伴隨的經濟成長效應。

印度儲備銀行（RBI）今年將主要貸款利率降低了5倍，降至9年來的最低水平，由於消費者需求和製造業活動萎縮，也將預測年度經濟成長率從6.1％下調至5％。

▲印度儲備銀行總裁Shaktikanta Das。（圖／路透）

其實印度的經濟成長一直處於放緩的狀態，尤其是今年的第三季，根據數據顯示，在7月至9月期間的成長率是6年來最慢，與去年同季度相比從7.0％降至4.5％。IMF的報告中也指出，印度經濟成長放緩的原因歸於消費和投資的減速，進而導致盧比也大幅貶值，對於今年度和明年的經濟成長率預測，下修至6.1％和7％。

雖然經濟成長率不見起色，但總理莫迪仍希望在2024年之前，印度的經濟規模能夠達到5兆美元（約台幣150兆元）。

IMF亞太部的拉尼爾·薩爾加多（Ranil Salgado）表示，要解決印度當前低迷的狀態，需要採許緊急的行動，RBI有進一步降低利息的空間，特別是在經濟持續放緩的情況下，政府需要重振改革議程，包括恢復金融部門的健康狀況，以便增強向經濟提供信貸的能力。