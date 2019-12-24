女記者直播樂透「驚覺自己中獎狂尖叫」　狂喊「明天不上班了」竟被逼公開道歉！

▲西班牙女記者直播樂透，自己中獎一度情緒失控。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人都夢想著中樂透，然而在中獎之後該如何打算？近日一名西班牙女記者在直播樂透開獎號碼時，到頭彩號碼公布時瘋狂大聲歡呼「明天不來上班了」情緒失控好幾分鐘，看的棚內主播與觀眾相當傻眼。事後該名記者表示，其實自己才中5000歐元（約台幣18萬元）並非頭獎。然而卻有觀眾認為，這樣的表現根本非常不專業！

綜合外媒報導，西班牙聖誕節「胖子樂透」（El Gordo）頭彩獎金高達400萬歐元（約台幣1.3億歐元）。西班牙公共電視台《RTVE》記者艾絲庫德洛（Natalia Escudero）在直播開獎現場時，在頭彩號碼公開後，她拿著自己的彩券在鏡頭前瘋狂又叫又跳，把當時正在連線的棚內主播看得一愣一愣，艾絲庫德洛甚至還大喊「明天不來上班了！」

艾絲庫德洛在恢復理智後，在鏡頭還對自己做出「拉嘴唇拉鍊」的動作，試圖讓自己緩和。艾絲庫德洛表示，其實自己只有中5千歐元，但因為當時氣氛相當開心，所以才會失控。直播片段傳到網路，網友兩極化評論，一派網友認為，艾絲庫德洛就是太開心自己中獎，才會有這樣的反應；另一派網友則認為，畢竟還是在播報新聞，這樣有失專業。

艾絲庫德洛在推特上表示，自己因為「激動」跟因為中獎的情緒表達讓部分觀眾感覺受騙深感抱歉。然而艾絲庫德洛也提到，「明天不來上班」也並非謊言，因為過去一段時間過得很辛苦，現在確實打算準備休假讓自己放鬆。