中國網軍滲透2020大選？　路透社：台灣民主是他們最害怕的事情！

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著2020年台灣大選將至，不少外媒開始分析總統候選人韓國瑜、蔡英文各所面臨的逆順境。其中，面對中國的施壓，蔡英文的連任之路隱性壓力極大，不僅是有政策上的辯論外，中國網軍的滲透與親中新聞的夾攻，更挑戰了台灣的民主、自制力、分辨能力。《路透社》即表示，令中國最擔憂的，其實就是台灣的民主化社會。

綜合外媒報導，《路透社》分析，蔡英文自2016年上任後，台灣與中國關係惡化明顯，主要是因為「台獨」更明顯充斥在台灣社會，蔡英文更多次提到「台灣是獨立的國家」。然而看在中國眼中，台灣的民主是最擔憂問的問題，台灣人因民主思想而團結，捍衛自由的心相當明確，這跟中國的治國方式明顯背道而馳，加上香港示威時，蔡英文曾提到「反對一國兩制」，因此在現今準備連任的道路上，中國勢必干涉。

此外，外媒也提到，中美貿易戰也成為影響台灣選情的主要原因，中產企業、白領階級對為台灣未來經濟狀況擔憂，TPTPP與RCEP的簽署，可能影響未來台灣經濟發展。在人權問題上，美國通過香港、新疆、西藏人權法案，為捍衛在中國壓迫下的人權自由，國際局勢也多少影響台灣人的選票判斷與決定。

Fcaebook上週也提到在台灣刪除118個專頁與99個社團，其中多達51個重複戶在管理這些頁面，同樣也遭到刪除。臉書發言人在郵件中指出，當發現這些社群違反規則時，通常都會採取行動，包括陳述不真實的虛假新聞，所以正在持續積極在平台上搜尋這些不正當行為，「這是我們保護台灣選舉在台灣的工作部分之一」。

根據《CNBC》報導，蔡英文曾在專訪中提到，中國非常明顯在影響台灣選舉，但這也更讓我們更加團結。而國民黨也提到，隱私、權力過度、網路霸凌這樣的事件，在選舉期間應該被加倍重視。

然而面對這些指控，中國則否認干涉台灣選情，且台灣的民意具有一定的戰略意義。盛寶銀行（Saxo Bank）首席經濟學家賈克布森（Steen Jakobsen）表示，「台灣作為中國一部分，中國不需要干涉選舉，或是以任何形式干涉」。