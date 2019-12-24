工科男嫩女友「美過蔡依林」…慘遭剁碎雙眼成黑洞　夜半凶宅哭聲頻傳

▲命案現場巷弄內，夜半頻傳女子哭聲，讓人不寒而慄。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

馬姓男子靠複製鑰匙潛入楊姓女友中和家中，再殘殺楊女血案發生數月後，原本寧靜的住宅巷弄，卻有居民向警方報案，在夜半不時會傳出女子哭泣聲，其間還夾雜有男子的責罵聲。但當警方派員前往查看時，卻又從來未發現任何異狀，靈異之說不逕而走，讓人不寒而慄。

這起命案發生後，在當地引起街談巷議，有的鄰居說楊女長得比蔡依林還漂亮，也有人嘆息說實在很難想像，外表斯文的馬男會以如此凶殘的方法結束這段戀情。

案發經過數月後，有附近住戶向警方報案，說深夜時分安靜巷內，不時會傳出女子的哭泣聲，偶爾還會夾雜男子的責罵聲，因擔心發生家暴案件，希望警方前來處理。但警方獲報派人到現場巡邏，卻沒聽到住戶指稱的哭泣聲。

原本以為只是偶發事件，但後來警方卻常常接獲附近住戶請求協助的電話，內容幾乎都是半夜聽到女子的哭泣聲，警方多方訪查，卻未發現任何可疑對象，半夜哭泣聲也成了當地巷弄裡無法解開的謎團。

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