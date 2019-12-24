不惜一切代價鎮壓！伊朗官員曝：哈米尼下令開槍　死亡人數逾1500

▲伊朗民眾不滿汽油調漲、定額分配，發起抗議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

《路透社》報導指出，伊朗自上月起爆發大規模示威，當局除了下令「斷網」讓示威者無法對外聯繫之外，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）更直接下令，不惜一切代價結束抗爭。據統計，目前已經有至少1500人死亡，消息人士也表示，這是自1979年伊斯蘭革命（Islamic Revolution）以來最血腥的鎮壓。

伊朗政府11月中無預警宣布，汽油價格至少調漲50%，請採定額分配購買，每輛每月每輛私人交通工具最高供給30公升，換算下來每公升汽油要價1萬5000里亞爾（約台幣10.63元）。突然飆升的生活成本，迫使100多個城鎮的民眾走上街頭，燒毀哈米尼的雕像，並要求流亡海外的巴勒維王子（Reza Pahlavi）回國。

▲伊朗隨處可見示威留下的痕跡。（圖／路透）



然而，政府維安部隊卻直接對著示威者開槍，原先美國國務院預估，在抗議活動中死亡的人數可能超過1000人。國際特赦組織（Amnesty International）16日公布的報告則預估，死亡人數至少有304人。

不過，根據伊朗內部消息人士提供的數據，死亡人數恐高達1500人，其中包括至少17名青少年與約400名婦女，以及數名安全部隊成員與員警。路透社指出，這份數據是來綜合維安部隊、醫院與法醫室提供的資訊。

消息人士指出，在抗議爆發的第二天，哈米尼會見了總統羅哈尼（Hassan Rouhani），並和其他出席的高級官員表示，現在國家處於極度危險的狀況之中，必須不惜一切代價結束抗爭。

負責維安的護衛隊成員也說，他收到命令要求採取一切必要手段鎮壓抗議者，「沒有更多憐憫，這些示威者的目標就是推翻伊朗，但我們會消滅他（示威者）。」

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