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電機碩士殺嫩女友「恐怖情人特質他都有」　超級媽寶「連把妹也靠娘」　

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▲馬男行凶之後，跑到淡水一棟大樓頂樓跳樓自殺。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

馬男在殘殺楊姓女友後，先在楊家進行變裝，再搭捷運逃往淡水，隨後闖入台綜院31樓頂並坐在女兒牆上，打電話給母親，口氣急促地說：「我殺了女朋友，已經活不下去，打算自殺！」

這起凶殘命案之所以曝光，起因於當天下午5點多，馬姓男子打電話給母親，口氣急促地說：「我殺了女朋友，已經活不下去，打算自殺！」馬母接到電話之後，連忙打110報案，希望能救兒子的女友，也期盼趕快找到兒子，阻止他做傻事。

馬男從大樓的頂樓一躍而下，結束生命。（東森新聞提供）

警方根據馬母提供的資料，先趕到馬男與女友在台北市汀州路的租屋處，但屋內沒人。隨後，警方再根據楊女姓名，查出她家的地址在新北市中和南山路，於是趕緊通報中和警方前往，查證楊女是否安全，不料看到的卻是被亂刀毀容的屍體。

警方調閱馬男與母親的通話紀錄，查出他在新北市淡水，趕緊通報淡水警分局找尋他的下落。不久，警方獲報馬姓男子在前總統李登輝退休後辦公的台綜院大樓，跨坐在31樓頂樓的女兒牆上，情緒激動，一下喃喃自語，一下撥打手機。

馬姓男子與楊姓女友相差18歲，楊家人一直反對2人交往。（翻攝畫面）

新北市消防局人員到場後，立即與大樓駐衛警一起到頂樓勸馬男，同時在街道上開始架設氣墊。看到消防隊員出現，馬男立刻大喊：「不要再靠近我！」消防隊員試圖安撫他的情緒，但馬男完全聽不進去，並突然轉身跳樓。消防隊員雖然一個箭步衝上前、抓住他的手，但最後還是沒能從鬼門關前將他拉回來。

警方調查，楊女高三時認識馬男，2人相差18歲，楊女家人並不贊成2人在一起，但2人仍交往3年，最後因楊女受不了馬男占有慾太強、老是疑神疑鬼，所以在案發前一週提出分手、並搬出汀洲路兩人同居處，回到新北市中和家裡居住。

馬男（圖）與楊女交往3年，戀情最後以悲劇收場。（翻攝畫面）

馬男複製女友中和住家的鑰匙，再趁機侵入屋內行凶。（翻攝畫面）

馬男犯案後，變裝逃離命案現場。（翻攝畫面）

楊女搬回家後，馬男也曾追至中和，並發生爭吵，當時楊的繼父還曾出面勸解，要馬男先回去，讓彼此冷靜幾天，因為擔心楊女出事，繼父還要她找好朋友陪同上、下班。案發當天，馬男先躲在屋外勘查，確定楊女一人在家，便持偷複製的鑰匙入屋行凶。

馬男在淡水台綜院跳樓輕生後，警方在頂樓找到馬男的隨身包包，裡面有二套衣服及二串鑰匙，其中一件衣服沾有血跡，後來經比對與楊女的DNA相符，二串鑰匙中有一串就是楊家的鑰匙。

本刊調查，馬父是台北地方法院書記官退休，馬男國小畢業就遠赴美國求學，最後取得電機碩士學位，返台後曾與一名香港籍女子結婚，後來積蓄被前妻騙光，情緒從此變得極不穩定，在與楊女交往期間，還隱瞞這段失敗的婚姻和失業的事實，但後來仍因個性不合數度談及分手，都是由馬母從中撮合，二人才繼續交往。

新北市警局鑑識中心股長李正勇談起11年前的血案，仍記憶猶新。

案發後馬父到楊女的靈堂上香時，曾向死者家人透露，兒子是獨子，從小受寵愛，對母親更是極度依賴，甚至到了二十歲，還會撒嬌要媽媽餵他吃飯，但也因溺愛過頭，他情緒失控時，竟會動手毆打高齡的老母。

這起命案發生後，在當地引起街談巷議，有的鄰居說楊女長得比蔡依林還漂亮，也有人嘆息說實在很難想像，外表斯文的馬男會以如此凶殘的方法結束這段戀情。

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