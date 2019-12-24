美國爸送最爛聖誕禮物！　2歲寶貝女拆開「情緒超反轉」狂踢小腳

▲愛瑞雅（Aria）低頭拆禮物，肉全擠在臉頰上。（圖／翻攝自Twitter／Instagram「LGND」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國洛杉磯一對夫妻在推特和Instagram上很活躍，他們常會和2歲女兒愛瑞雅（Aria）一起拍抖音，由於聖誕節近了，老公莫伊卡（Justice Mojica）決定送給女兒一根香蕉當作禮物，看女兒會露出什麼樣的傻眼反應，沒想到結局出乎他的預料，可愛影片也引起網友瘋傳。

影片中，莫伊卡穿著連身睡衣，正在媽媽的陪伴下拆禮物，雖然禮物不大，而且打開只是一條香蕉，她卻開心無比，露出閃亮眼神和融化人的咧嘴笑。完全反差的情緒讓原本想惡整她的莫伊卡有點錯愕，「我想要給我女兒最爛的聖誕節禮物，但我沒料到她會是這個反應。」影片上傳後4天，現在點閱人數已經突破2250萬人次，超過150萬人按讚。

▲愛瑞雅看香蕉像看到瑪莎拉蒂。（圖／翻攝自Twitter／Instagram「LGND」）

莫伊卡常和老婆透過抖音app錄下日常生活的小笑話，就連懷孕期間也能持續上傳，不過他們過去一年，一直有意識地不讓愛瑞雅的臉出現在影片上，為了以防萬一。莫伊卡說，現在愛瑞雅2歲了，而她平常的反應實在就是個「充滿歡樂氛圍的大球」，所以才會選擇在這次讓大家可以目睹她可愛的小臉蛋。

莫伊卡說，愛瑞雅平時很愛吃香蕉，「我現在當然可以拿餅乾給她吃，她會瘋掉，但她絕對超愛香蕉」，「有好幾個晚上她會突然醒來，然後大喊『香蕉』！」