耶誕卡片驚見中國監獄求救訊息　浙江印刷廠撇清：沒做過這種事

英國6歲妹妹佛羅倫斯(Florence Widdicombe)買聖誕卡片回家,竟然發現卡片內有疑似上海監獄囚犯的求救訊息,引起全球震驚。而卡片的印刷廠是浙江雲廣印業有限公司,事件爆發後,該公司接受中國官媒「環球時報」訪問時表示,從來沒做過這種事。



「環球時報」英文版報導指出,浙江雲廣公司受訪時表示,「因為突然有外國媒體聯絡,我們才知道這件事,我們從來沒有做過這種事情,不知道為什麼他們要公佈我們公司的名字,有任何證據指出我們與監獄合作嗎?」

浙江雲廣指出,英國媒體報導說特易購(Tesco)已經將該公司從合作名單上移除,但實際上並沒有跟他們聯絡,並再次強調「我們沒有跟任何監獄有關連」,若是英國媒體沒有任何證據的話,他們將可能採取法律行動。

這起事件最早由英國《星期日泰晤士報》在22日報導,6歲的佛羅倫斯從特易購買了一盒聖誕卡片回家後,看到其中一張卡上面寫著「我們是中國上海青浦監獄(Shanghai Qingpu Prison)的外國囚犯,被迫違背自己的意願工作,請幫助我們通知人權組織」,並請求看到訊息的人聯絡英國記者漢弗萊(Peter Humphrey)。

佛羅倫斯的爸爸班(Ben Widdicombe)一開始覺得很奇怪,後來上網搜尋之後才發現,漢弗萊曾在4年前於青浦監獄服刑,趕緊連絡了對方,才讓此事曝光。特易購則指出,已立刻停止卡片工廠的運作,並且展開調查,本周將會和工廠與供應商的代表見面洽談,且自10月以來,就沒有再向供應商下過訂單。

浙江雲廣受訪時還表表示,這個指控很可疑,背後可能有政治動機,「他們是在挑戰我們國家的人權嗎?」,也可能是有人在背後製造了整起事件。而中國外交部發言人耿爽在23日的例行記者會上也被問到此事,他表示,「我可以負責任地告訴你,經向有關部門瞭解,上海青浦監獄根本不存在外籍罪犯強制勞動的情況。」

