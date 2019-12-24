　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

直升機載822萬休旅車升空...下秒摔地砸爛！網紅氣「每月都要維修」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼俄羅斯網紅砸爛休旅車。（圖／翻攝自YouTube）

▲俄羅斯網紅砸爛休旅車。（圖／翻攝自YouTube）

記者錢玉紘／綜合報導

俄羅斯YouTuber莫洛茲（Igor Moroz）疑似不滿去年買了新車Mercedes-AMG G63之後，一直不斷維修，一氣之下乾脆請來直升機，把車子抬到300公尺的高空，再砸到地面上。高空摔車的影片也吸引了許多網友觀看，但有當地媒體質疑，這只是在作秀而已。

莫洛茲時常在頻道上拍誇張的惡作劇影片，但這回排場更大。他在IG上的貼文指出，去年3月她買了這輛Mercedes-AMG G63休旅車，花了1680萬盧布（約台幣822萬元），但之後幾乎每個月都要花錢修理，有時候一等又是一個月，即使車子還在保固期間，經銷商也不願意修理某些部分。

這些鳥事讓莫洛茲感到很生氣，於是打算直接把車砸爛，他的團隊在彼得羅札沃茨克（Petrozavodsk）的機場租了一架直升機，把這輛G63休旅車直接載到高空，再毫不留情摔到雪地上，在影片最後可以看到，休旅車已經徹底被摔爛，幾乎看不出原本的樣貌。

影片呈現出來的效果誇張，也已經吸引了高過83萬人次觀看。但是俄羅斯媒體「Kolesa」 報導指出，其實背後故事根本不是這樣，一名機場工作人員指出，莫洛茲和他的團隊在當時聊到打賭輸了的事情，所以才要把車子從直升機上摔下去，很可能只是一場鬧劇而已。

「Kolesa」更報導，莫洛茲事後可能有把汽車零件拿去賣掉，可能沒虧多少錢，再加上影片觀看數超高，增加了許多話題，換算起來莫洛茲可能根本就沒賠本，反而還賺到了無價的關注度。

ET快訊
電機碩士被分手「剁碎小18歲女友」　亂刀劃爛嘴鼻、雙眼成黑洞
曾爆美國學歷造假被停職！　甜美主播改當護士「回家鄉高雄服務」
暴踹短髮正妹！酒醉陸男胸遭刺噴血慘死　母崩潰：他本要結婚生子
雞排妹19歲「曾合作日本AV片商」　曝背後內幕：被粉絲抓到過
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

直升機載822萬休旅車升空...下秒摔地砸爛！網紅氣「每月都要維修」

貧窮率達40%！阿根廷新政府通過緊急措施　盼擺脫經濟危機

再等4年！巴黎聖母院今年無聖誕彌撒　曝200年未中斷：上一次是法國大革命

美眾議員提案：AIT處長「等同駐外大使」　要經參議院同意任命

快訊／加拿大溫哥華外海地震規模6.0、深度10公里　曾發海嘯警報

習近平明年4月訪問日本　可能簽署中日「第5份文件」！

哈紹吉分屍案審判結果…沙烏地判5人死刑　王儲親信無罪

快訊／波音宣布開除CEO！737 MAX客機空難停產危機…董事長將接任

ToTok通訊軟體「下載破百萬」緊急下架　美媒曝：阿聯政府監控工具

打破亞洲迷思　泰學者：民主在台灣成功實踐

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

送餐到補習班！天真童突嗆沒讀好書　他瞬間哭笑不得...網：小孩撿到槍？

《馬爾濟斯之歌變奏版》慶祝聖誕節 全新MV+洗腦旋律網笑：會背了啦

哈孝遠婚禮又累又熱「後悔嗎？」　新郎很會回：後悔太晚娶她惹

柯佳嬿變古惑女自封「安平十三妹」　強壓國中生一拳揍過去...超級兇

「爆餡芋泥蛋餅、超巨芋圓剉冰」　台中5大必吃芋頭美食懶人包！

直升機載822萬休旅車升空...下秒摔地砸爛！網紅氣「每月都要維修」

貧窮率達40%！阿根廷新政府通過緊急措施　盼擺脫經濟危機

再等4年！巴黎聖母院今年無聖誕彌撒　曝200年未中斷：上一次是法國大革命

美眾議員提案：AIT處長「等同駐外大使」　要經參議院同意任命

快訊／加拿大溫哥華外海地震規模6.0、深度10公里　曾發海嘯警報

習近平明年4月訪問日本　可能簽署中日「第5份文件」！

哈紹吉分屍案審判結果…沙烏地判5人死刑　王儲親信無罪

快訊／波音宣布開除CEO！737 MAX客機空難停產危機…董事長將接任

ToTok通訊軟體「下載破百萬」緊急下架　美媒曝：阿聯政府監控工具

打破亞洲迷思　泰學者：民主在台灣成功實踐

瘋電影／CATS貓　英國史詩級音樂劇真人版

「高齡孕婦」破3成...生育平均年齡32歲　專家曝晚生危機！

除了直接擦，精華液還有5種神用法！混入粉底、救援指緣超萬能

明罷韓暗綠鬥！高雄遊行拚上位　菊市府藏身WeCare

「內選山寨大王速度很快」　郭台銘酸國民黨提到一個現象：這我也是很奇怪

曾爆美國學歷造假被停職！　46歲主播薛楷莉改當護士「回家鄉高雄服務」

阿嬤逼孫「髒話辱離婚媽」　小6女瘀傷破皮遭威脅：不准去找妳媽媽

民進黨也有「市場阿嬤」！拚國會過半「一王三后」是關鍵　卓榮泰曝5字訣

帆布鞋也跟上毛絨絨熱潮！Converse、Vans泰迪熊款萌翻

山豬領重大疾病證明10年「曬太陽就起紅斑」：我過著蝙蝠生活

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

國際熱門新聞

即／737 MAX危機　波音開除CEO

哈紹吉案5人死刑　王儲親信無罪

822萬休旅車升空砸爛　原因超驚人

菲律賓椰子酒甲醇中毒　11人死亡

快訊／加拿大溫哥華外海地震規模6.0

習近平4月訪日　可能簽第5份文件

痴情男娶初音　婚後一年現況曝光

美議員：AIT處長應由參議院同意任命

再等4年！巴黎聖母院今年無聖誕彌撒

變態機師自稱主人　「拔頭髮要妻咬碎吞下」虐到精神崩潰

被迫失業　員工輾碎3000支iPhone

ToTok百萬次下載　美媒：監控工具

亞馬遜Alexa建議自殺　人妻嚇壞

辣女師器官外露　生物課嚇壞學生

更多熱門

相關新聞

蓬佩奧批中俄否決敘利亞草案...陸外交部反駁

蓬佩奧批中俄否決敘利亞草案...陸外交部反駁

中國、俄羅斯日前否決了聯合國安理會延長對敘利亞的跨界人道救援，被美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）痛批「可恥」，並稱他們兩國手上沾有鮮血。對此，中國外交部發言人耿爽23日強調，美國的關心是偽善的，奉行的是典型的雙重標準，「到底是誰口中滿是謊言，心裡充滿偽善，手上沾滿鮮血，世人看得非常清楚」。

土耳其總統：無法再應付新一波移民潮

土耳其總統：無法再應付新一波移民潮

Hyundai Kona、周裕穎耀眼時尚

Hyundai Kona、周裕穎耀眼時尚

俄女冰球員「全裸年曆」火辣來襲！躺玫瑰花海模仿著名電影

俄女冰球員「全裸年曆」火辣來襲！躺玫瑰花海模仿著名電影

福特升級工廠為了3款硬派車型

福特升級工廠為了3款硬派車型

關鍵字：

直升機休旅車俄羅斯

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

獨／謝和弦爆「FB、IG全被鎖」！牽手吻莉婭放閃見家人

許老三「跩臉開腿」拍時尚片

暴踹短髮正妹！酒醉男遭對方砍死

即／光華商場旁惡火封街　男女痛哭

拒付聘金女友墮胎分手！男追打媽媽「重擊頭部致死」

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

餐點被外送員吃了！丫頭兩邊都不得罪高招處理

2天洗一次頭被嫌髒！醫曝「洗頭頻率」網全錯了

Joeman揭密「4不6字原則」變有錢！

雞排妹19歲曾合作日AV片商　內幕曝光

周四午後夏轉冬降8度！濕冷最低溫時間、跨年天氣曝

怒告300名韓粉　 王瑞德：19天後不和解

更多

最夯影音

更多
日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴
有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面