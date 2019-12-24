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電機碩士被分手「剁碎小18歲女友」　闖入亂刀毀容…嘴鼻消失雙眼成黑洞

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圖、文／鏡週刊

11年前，新北市中和發生一起駭人聽聞的情殺案。擁有美國電機碩士學位的馬姓男子，因為小自己18歲的女友提出分手，竟潛入對方家裡將熟睡的女友一刀割喉斃命，之後再亂刀毀容。馬男行凶後搭捷運到淡水一處大樓，打電話給母親說：「我殺了女朋友！」最後跳樓身亡，為這段戀情畫下令人唏噓的句點。案發後凶宅附近的住戶，深夜經常聽到女子的哭泣聲，讓人不寒而慄。

▲馬姓留美碩士不滿小女友提分手，竟持尖刀將她割喉殺害、殘暴毀容。（圖／鏡週刊提供，下同）

2008年7月8日傍晚6點17分，距離新北市警局中和分局不遠的南山路一處靜巷，突然出現許多警察，附近住戶議論紛紛。原來當天下午，警方接到來自台北市110的轉報，有一名馬姓男子的媽媽報案說：「兒子殺了楊姓女友！」

馬男複製女友中和住家的鑰匙，再趁機侵入屋內行凶。（翻攝畫面）

當年參與採證、現任新北市警局鑑識中心股長的李正勇表示，員警進入命案現場後，先由楊女的繼父陪同到女兒的房外敲門，但沒有回應，打開房門後，只見楊女躺在床上，遭棉被包裹著，左腳垂在床沿，棉被掀開的瞬間，員警和家人都被眼前恐怖的情景嚇了一跳。

馬男犯案後，變裝逃離命案現場。（翻攝畫面）

李正勇說，當時只見床上一片血泊，被害人頸部刀傷深及頸椎骨，頭、頸幾乎分離，臉部更布滿交錯刀痕，雙眼只剩2個黑窟窿，鼻子與嘴巴也不見了，死狀極為淒慘。

楊女提分手、搬回中和老家後，馬男曾找上門要求復合，爆發爭吵。（圖為示意畫面）

警方調閱案發現場周邊監視畫面，發現馬男是在中午11點40分，拿著楊女家的鑰匙進屋，當時他穿著淺色長袖上衣及牛仔褲，但12點14分離去時，已換成藍色短袖上衣、短褲，並戴上黑色帽子。

新北市警局鑑識中心股長李正勇談起11年前的血案，仍記憶猶新。

當年參與採證、現任新北市警局鑑識中心股長的李正勇表示，死者的房內有多處噴濺血跡，被害人的臉部幾乎毀容。雙眼只剩二個黑窟窿，鼻子與嘴巴也不見了，死狀極為淒慘。

隨後，鑑識人員在廚房門口發現血跡，並在櫃子找到一把菜刀和一把尖刀，上面沾有血跡，經與楊女的DNA比對吻合，同時也在刀子握把處採得馬姓男子的指紋，警方因此確定這二把刀就是凶刀，楊女的馬姓男友就是凶手。

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警方一度懷疑死者不見的眼球，是被馬男挖出帶走，後來楊女大體經解剖才發現，馬男行凶時曾朝死者眼部連續使用鈍器攻擊，最後造成眼珠破碎，直接萎縮進顱腔內，所以，外表看來只剩二個黑洞。至於不見的鼻子，也是因臉部皮肉嚴重翻捲而看不出來。

李正勇指出，案發時楊女應該處於熟睡狀態，結果被馬男一刀割喉斃命，所以根本來不及逃跑或是反抗，最後慘遭斷頸、毀容。

馬男複製女友中和住家的鑰匙，再趁機侵入屋內行凶。（翻攝畫面）

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